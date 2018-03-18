Явка на выборах президента РФ к 14:00 составила почти 35%

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Почти 35% избирателей проголосовали на выборах президента РФ, сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев в воскресенье.

"На 14:00 сегодняшнего дня явка - 34,72%", - сказал Булаев журналистам.

Он отметил, что информация о явке избирателей на территории страны будет вестись практически в онлайн-режиме.

"Дальний Восток и Сибирь завершают голосование. Если взять Дальневосточный округ, то на 18:00 по местному времени у них явка уже была выше, чем в 2012 году, и есть основания полагать, что протокольная явка также будет выше", - сказал Булаев.