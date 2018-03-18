Депардье проголосовал на выборах президента РФ в Париже

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Французский киноактер Жерар Депардье, имеющий российское гражданство, проголосовал в воскресенье на выборах президента РФ в Париже.
"В Париже на выборах президента России проголосовал почетный гражданин Чеченской республики Жерар Депардье", - сообщил в воскресенье телеканал "Россия 24" (ВГТРК).
На вопрос, с какими чувствами актер исполнял свой гражданский долг, актер заявил: "С чувством любви к России".
Гражданство РФ было предоставлено Депардье указом президент России Владимира Путина от 3 января 2013 года.