Депардье проголосовал на выборах президента РФ в Париже

18 марта 11:42

ЦИК сообщил о более высокой явке по сравнению с прошлыми выборами

По данным на 10:00 по Москве она составила 16,5% - в 2,5 раза больше, чем в 2012 году Подробнее

18 марта 01:50

За первые два часа голосования на Чукотке на участки пришли 28% избирателей

В некоторых районах явка превысила 50% Подробнее

17 марта 23:03

Выборы президента России начались на Чукотке и Камчатке

Трансляции с участков будут вести 46 тысяч камер Подробнее

17 марта 16:07

Захарова опровергла сообщения о разработке "Новичка" в РФ и СССР