Любители зимнего плавания проголосовали полуголыми в Барнауле

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Порядка десяти представителей объединения "моржей" Барнаула (Алтайский край) организованно проголосовали на выборах президента в купальных костюмах, сообщил в воскресенье агентству "Интерфакс" президент федерации спортивного зимнего плавания в регионе Александр Зеленецкий.

Пловцы голосовали на нескольких участках в Барнауле: женщины были только в купальных костюмах, а мужчины - в купальных трусах. После осуществления своих избирательных прав спортсмены отправились на заплыв в холодной воде озера Пионерское, который они посвятили выборам президента и назвали "президентским".

Перед голосованием участники федерации обливались холодной водой из ведер на глазах у множества горожан, а также устроили акробатические представления.

"Это было яркое голосование, безусловно. Однако избирком не видит в таком проявлении нарушения общественного порядка", - прокомментировали агентству "Интерфакс" акцию "моржей" в крайизбиркоме.