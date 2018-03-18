В подмосковных Люберцах зафиксирован вброс бюллетеней

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Вброс бюллетеней зафиксирован на одном из избирательных участков в Люберцах, урна опечатана, сообщила председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

"У нас ЧП на участке 1480, городской округ Люберцы. По камерам видеонаблюдения мы обнаружили вброс бюллетеней(...) Вброс производился в районе 9 часов утра. Сейчас стационарная урна опечатана и бюллетени будут признаны недействительными.(...) К сожалению голоса тех, кто пришел реально на участок, не будут учтены при голосовании на выборах", - сказала Коновалова.

Она отметила, что при этом голосование на участке продолжится, доставлена резервная урна.

"Председатель избирательной комиссии 1480 и член комиссии с правом решающего голоса, которые принимали непосредственное участие в этом безобразии, отстранены от работы решением участковой избирательных комиссии(...). Комиссия легитимно работает далее", - отметила И.Коновалова.

По ее словам, сейчас на месте находятся наблюдатели от общественной палаты Московской области, члены Мособлизбиркома и полиция, они разбираются в произошедшем.

Коновалова добавила, что в случае, если полицией будут признаны факты участия в этом инциденте ещё кого-то из членов избирательной комиссии, и работа комиссии в оставшемся составе будет признана нелегитимной, то "никому из избирателей на этом участке проголосовать не удастся".

18 марта в России проходят выборы главы государства. В избирательном бюллетене восемь кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец - президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.