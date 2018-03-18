Сторонники Навального в Заполярье сообщили о "каруселях"

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Сторонники оппозиционера Алексея Навального в Мурманской области сообщают, что на отдельных избирательных участках фиксируют нарушения.

Так, по их утверждению, в перечне адресов на участковой избирательной комиссии (УИК) указаны ранее снесенные дома, а на другие УИК организованно привозят группы людей, которые ранее голосовали на других участках.

Между тем, как сообщили "Интерфаксу" в областной избирательной комиссии, к ним подобных обращений и жалоб не поступало.

"Как и на всех выборах, появляются постоянно такие фейк-ньюс, но ничего за этим нет - только болтовня и ничего", - прокомментировал ситуацию председатель облизбиркома Антон Богомолов.

Он подчеркнул, что зарегистрированных жалоб и обращений в комиссии нет.

Кроме того, в облизбиркоме сообщили, что нет нарушений в викторинах с призами, которые расположены рядом с избирательными участками, но не непосредственно в них. В викторинах принимают участие голосующие за проекты местного благоустройства, о подобных мероприятиях с розыгрышами бытовой и автомобильной техники сообщают жители Кировска и Апатитов в социальных сетях.

"Это отдельное мероприятие, которое не связано с избирательным участком и не подпадает под какие-то ограничения", - пояснил Богомолов.