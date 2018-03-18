Телефонные террористы "заминировали" четыре избирательных участка в Москве и ЦИК

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Звонки о якобы имевшем место минировании четырех избирательных участков в Москве поступили в воскресенье, сообщил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Как сказал Реут на пресс-конференции, избирательные участки были проверены правоохранительными органами.

"Ничего не нашли. Видимо, этого показалось мало и, чтобы не мелочиться, поступил звонок о минировании ЦИК. Тоже проверили, ничего не нашли", - рассказал член Мосгоризбиркома.

Кроме того, по информации Реута, на одном из избирательных участков мужчина пытался пронести большой чемодан и отказывался от досмотра.

Реут подчеркнул, что других происшествий на избирательных участках зафиксировано не было.