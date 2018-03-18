20 регионов России приступили к подсчету голосов на выборах президента

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Голосование на выборах президента России завершилось в 20 регионах на востоке страны, идет подсчет голосов.

Согласно данным, размещенным на интерактивных экранах в информационном центре ЦИК, на данный момент избирательные участки закрылись в 20 регионах страны: в Сахалинской, Иркутской, Магаданской, Томской, Кемеровской, Амурской, Новосибирской областях; Камчатском, Забайкальском, Приморском, Красноярском, Хабаровском, Алтайском краях; республиках Бурятия, Саха (Якутия), Тыва, Хакасия, Алтай, а также в Чукотском и Еврейской АО.

По данным на 15:00 по местному времени самая высокая явка на данный момент зарегистрирована в Кабардино-Балкарии - 71,95%. Также высокая явка на 15:00 в Ямало-Ненецком АО - 69,93%; Чечне - 64,97% Тюменской области - 61,27%; Мордовии - 58,65%; Северной Осетии - 58,46%; Татарстане - 57,59%; Ингушетии - 57,57%; Чувашии - 56,70%; Дагестане - 53,06%.

В Крыму и Севастополе на 15:00 проголосовали 53,48% и 42,10%

В Москве и Санкт-Петербурге по данным на то же время - 34,03% и 37,97%