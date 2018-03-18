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На "карту нарушений" на выборах у "Голоса" нанесено почти 860 жалоб

Есть обновление от 18:14

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Движение "Голос" зафиксировало почти 860 сообщений о возможных нарушениях на выборах президента России.

"На 15 часов по московскому времени на "Карту нарушений" поступило 859 сообщений о возможных нарушениях из 72 регионов страны", - говорится в сообщении организации на ее сайте в воскресенье.

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Там отмечается, что 170 сообщений касается нарушений прав наблюдателей, членов комиссий и представителей СМИ, 158 - принуждения избирателей и нарушения тайны голосования. 222 сообщения - на нарушения в оформлении участка.

Больше всего сообщений о возможных нарушений, по данным организации, зафиксировано в Москве (109), 62 - в Санкт-Петербурге, 53 - в Московской области, 52 - в Краснодарском крае, 37 - в Ставропольском крае. "К 15 часам дня на "горячую линию" объединенного колл центра "Голос" принято более 2 тысяч обращений", - уточняется в сообщении.

Ранее в воскресенье зампредседателя ЦИК Николай Булаев сообщил "Интерфаксу", что Центризбирком рассматривает все поступающие жалобы, однако не все зарегистрированные движением "Голос" сообщения о нарушениях подтверждаются.

Проходящие в РФ в воскресенье выборы президента завершатся в 21:00 по Москве, когда закроются избирательные участки в самом западном регионе России - Калининградской области. В восточных регионах России избирательные участки уже закрылись (они работают до 20:00 по местному времени), и начался подсчет голосов.

В избирательном бюллетене восемь кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец - президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.

Как отметил Николай Булаев, явка на выборах президента РФ в целом по стране на 17:08 по Москве превысила 50%.

Выборы президента России

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Голосование на выборах президента в Москве... членов казачьей общины в Ростове-на-Дону... мобильно в Смоленской области... членов плавательного клуба &quot;Белый медведь&quot; в Барнауле... в родовой общине коренных малочисленных народов саами &quot;Лопарская&quot; в Мурманской области... на дому в Новосибирске
Голосование на выборах президента в Москве
Теги: Россия, Голос, ЦИК
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