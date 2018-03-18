11 человек с поддельными направлениями от кандидатов выявили в Северной Осетии

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - На восьми избирательных участках в Северной Осетии выявлено 11 представителей кандидата в президенты России Павла Грудинина, которые предоставили документы с поддельной подписью доверенного лица, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в ЦИК республики.

"Они предоставили направления с неподтвержденным статусом наблюдателей и членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса за подписью доверенного лица кандидата Павла Грудинина Александра Михальчука", - сказал собеседник агентства.

Региональный ЦИК республики направил запрос Центральный штаб кандидата, где Михальчук сообщил, что "ни одно направление в Северной Осетии им подписано не было". "Кроме того, у одного из наблюдателей с поддельным документом, оказалось еще одно направление наблюдателя, которое подписано доверенным лицом другого кандидата - Ксении Собчак Александром Расторгуевым. Этот документ также проверяется", - отметил собеседник агентства.

"Мы удаляем этих людей с избирательных участков, - уточнил представитель ЦИК. - По каждому случаю ведется проверка".

Проходящие в РФ в воскресенье выборы президента завершатся в 21:00 по Москве, когда закроются избирательные участки в самом западном регионе России - Калининградской области. В восточных регионах России избирательные участки уже закрылись (они работают до 20:00 по местному времени), и начался подсчет голосов.

В избирательном бюллетене восемь кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец - президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.