СКР займется нарушениями на выборах президента в Люберцах

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Материалы по нарушениям во время голосования на президентских выборах в подмосковных Люберцах переданы в Следственный комитет, сообщил заместитель главы МВД РФ Александр Горовой.

"Мы зарегистрировали более 3 тыс. сообщений различной направленности, затрагивающие интересы выборной кампании, возбуждено 775 административных производств, передано семь материалов нашим коллегам из СК для процессуальной оценки", - сказал он в воскресенье на заседании ЦИК.

По его словам, в течение сегодняшнего дня в территориальные органы поступило "642 сообщения различной направленности, 4 с жалобами на наблюдателей, 11 на членов участковых избирательных комиссий". "По двум фактам по Люберцам и городу Артему приморского края мы закончили документирование, и материалы передаем в Следственный комитет", - заявил замглавы МВД.

Как сообщила ранее председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова, на одном из избирательных участков в Люберцах был зафиксирован вброс бюллетеней, урну опечатали. Голосование на участке продолжилось, была доставлена резервная урна.

Проходящие в РФ в воскресенье выборы президента завершатся в 21:00 по Москве, когда закроются избирательные участки в самом западном регионе России - Калининградской области. В восточных регионах России избирательные участки уже закрылись (они работают до 20:00 по местному времени), и начался подсчет голосов.

В избирательном бюллетене восемь кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец - президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.