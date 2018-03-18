В Дагестане два ящика опечатали из-за подозрения на вброс бюллетеней

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия Дагестана проверяет информацию о нарушениях, которые могли быть допущены на двух избирательных участках, сообщил журналистам председатель избирательной комиссии республики Магомед Дибиров.

"В целом, ситуация с выборами в Дагестане нормальная. Два инцидента, по предварительным данным, произошли на двух избирательных участках - в Махачкале (номер 1126) и Дагестанских Огнях (номер 380). Есть подозрения, что там был произведен вброс бюллетеней. В связи с этим два ящика опечатаны, но, чтобы не прерывать процесс голосования, мы поставили туда другие", - сказал он.

По его словам, на участке 380 в Махачкале, по предварительной информации, произошла потасовка между людьми.

"Мы посмотрели по камерам видеонаблюдения, но там непонятно, кто с кем толкается и что конкретно происходит, - сказал Дибиров. - По завершению голосования мы детально выясним, что там произошло, а также по всем другим сообщениям о возможных нарушениях проведем тщательную проверку".

Проходящие в РФ в воскресенье выборы президента завершатся в 21:00 по Москве, когда закроются избирательные участки в самом западном регионе России - Калининградской области. В восточных регионах России избирательные участки уже закрылись (они работают до 20:00 по местному времени), и начался подсчет голосов.

В избирательном бюллетене восемь кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец - президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.