Экзит-полы отдали победу Путину с результатом в 73,9%

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - На выборах президента России побеждает Владимир Путин, свидетельствуют данные опросов ВЦИОМ на выходе с избирательных участков (экзит-полов). Действующий глава государства набирает 73,9% голосов. Это максимальный процент за все время участия Путина в выборах.

Второе место занимает Павел Грудинин с результатом 11,2% голосов, третье - Владимир Жириновский - 6,7%. По данным ВЦИОМ, Ксения Собчак набирает 2,5%, Григорий Явлинский - 1,6%, Борис Титов - 1,1%, Сергей Бабурин - 1,0%, Максим Сурайкин - 0,8%. Недействительных бюллетеней - 1,2%.

Впервые Владимир Путин был избран президентом РФ в 2000 году, а переизбран на второй срок - в 2004 году. Впоследствии - в 2008 году - его на этом посту сменил Дмитрий Медведев. В 2014 году Путин снова выдвинул свою кандидатуру на выборах президента РФ и одержал победу, набрав 63.60% голосов.

Согласно Конституции - одно и тоже лицо не может занимать пост президента более двух сроков подряд. В настоящее время президентский срок составляет 6 лет, до 2012 года он равнялся 4 годам.

Всего в избирательном бюллетене на этих выборах было восемь кандидатов, претендующих на пост президента. Среди них самовыдвиженец - президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.