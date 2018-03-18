Явка на выборах президента России на 18:00 составила 59,93%

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Явка на выборах президента России на 18 часов по московскому времени составила 59,93%, сообщается в официальном телеграм-канале ЦИК РФ в воскресенье.

"Обновление данных об активности избирателей на выборах прекратилось. Явка по состоянию на 18:00 - 59,93%", - говорится в сообщении.

На прошлых президентских выборах явка на 18:00 по московскому времени составляла 58,3%. Таким образом, явка избирателей на текущих выборах к указанному времени превысила прошлую на 1,63%.

Близкий к Кремлю эксперт, глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин заявил "Интерфаксу", что явка в течение сегодняшнего дня голосования находится на более высоком уровне, по сравнению с выборами президента РФ в 2012 году. "Это позволяет говорить о том, что такие меры, как мобильное голосование и интенсивная пригласительная кампания, дали положительный результат. Думаю уже можно говорить о том, что негативный тренд по политическому участию, который наблюдался в последние несколько лет на выборах разных уровней, в значительной степени преодолен", - сказал Костин.