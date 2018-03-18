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В России Президентская кампания-2018

"Ростелеком" сообщил о десятках хакерских атак на системы видеонаблюдения за выборами

Есть обновление от 21:40

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Глава "Ростелекома" Михаил Осеевский заявил, что в ходе выборов порталы видеотрансляции и ЦИКа подвергались десяткам хакерских атак.

"Мы готовились к тому, что будут атаки и на портал видеотрансляции, и на портал ЦИКа. Действительно, мы зафиксировали несколько десятков атак, достаточно серьезных", - сказал он на заседании ЦИК в воскресенье.

Осеевский отметил, что пока не будет раскрывать подробности и говорить, откуда были совершены атаки.

Он сообщил, что более 1,4 млн человек отслеживали ход президентских выборов в прямом эфире. "Вся система видеонаблюдения показала себя отлично, результат - 1,4 млн россиян и не только россиян наблюдало сегодня в прямом эфире, в онлайне, за процедурами выборов". - сказал он.

Осеевский отметил, что вся информация о ходе выборов будет сохранена, так как является "источником для объективной оценки результатов" выборов.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что в ночь на 18 марта на сайт Центризбиркома была совершена DDOS-атака с IP-адресов 15 стран. Позже секретарь ЦИК Майя Гришина добавила, что хакерская атака также была проведена на информационно-справочный центр ЦИК.

Теги: выборы-2018, Ростелеком
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