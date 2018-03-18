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Общественные наблюдатели расследуют факт вброса бюллетеней в Люберцах

Есть обновление от 21:30

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Наблюдатели от федеральной и региональной Общественных палат проведут собственное расследование по факту вброса бюллетеней на избирательном участке 1480 в Люберцах.

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"Была поправка в действующий федеральный закон о выборах президента РФ, к наблюдателям добавился такой институт общественного контроля как наблюдатели от субъекта. (...) Были мелкие нарушения на разных территориях - перебои с электричеством, выходили из строя КОИБы. Были и серьезные нарушения, в Люберецком округе будет разбирательство (по факту вброса бюллетеней - ИФ), мы в том числе проводим свое расследование. Наблюдатель был закреплен за участком 1480, вышел на краткий момент и не смог отфиксировать нарушение. Это является проблемой и недостаточно хорошим результатом для нас. Однако, в целом, я оцениваю работу общественных наблюдателей как качественную", - сообщила журналистам руководитель группы Общественной палаты Московской области по осуществлению наблюдения Татьяна Дмитриева.

"Порядка 9 тысяч общественных наблюдателей было (на выборах президента РФ - ИФ) в Московской области. При этом число наблюдателей от федеральной и региональной Общественных палаты распределилось почти поровну", — отметила она.

Ранее сообщалось, что на участке 1480 в городском округе Люберцы произошел вброс бюллетеней. Вброс производился в районе 9 часов утра, в результате стационарная урна была опечатана, а бюллетени в ней признаны недействительными. Председатель избирательной комиссии 1480 и член комиссии с правом решающего голоса отстранены от работы решением участковой избирательных комиссии. При этом голосование на данном участке не прерывалось.

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Теги: Россия, Москва
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