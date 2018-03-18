В СПЧ не получали данных о существенных нарушениях на выборах

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Рабочая группа Совета по правам человека при президенте РФ по выборам не получила данных о существенных нарушениях избирательного процесса, которые поставили бы под сомнение итоги выборов, сообщил сопредседатель группы Игорь Борисов.

"Мы еще будем готовить, обобщать эти данные, но в целом хочу заверить, что у нас не поступило сегодня данных, которые могли бы поставить под сомнение тот результат, который будет объявлен", - сказал Борисов "Интерфаксу" в воскресенье.

По его словам, были приняты меры, направленные на более четкое реагирование властей, "хотя реакция на нарушения шла моментальная".

Так, в Москве отмечались факты, когда представители частных охранных предприятий проверяли у граждан документы на входе, эту ситуацию удалось пресечь. Также в столице был один случай, когда бюллетени были опущены в запасной ящик.

"Пока идет работа по Нижнему Новгороду, там случай, по которому надо думать, как правильно принимать решение. По нему поставлена избирательная комиссия в известность", - отметил Борисов. По его словам, речь идет о том, что избиратель пришел на избирательный участок и обнаружил, что в его графе уже стоит подпись. "Необходимо разбираться, был ли в ситуации злой умысел", - сказал правозащитник.

Ранее в воскресенье глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что серьезных нарушений на выборах президента РФ пока не зафиксировано. "На сей час мы проанализировали, промониторили все, что только возможно, что поступило. Пока это, слава Богу, довольно скромно", - сказала она на заседании ЦИК, говоря о нарушениях.

МВД РФ также не зафиксировало нарушений, способных повлиять на ход и итоги выборов президента России, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре министерства.

Между тем выборы на участке №1480 в Люберцах, где был зафиксирован вброс бюллетеней, были признаны участковой комиссией недействительными, сообщила на пресс-конференции в воскресенье председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.