Глава Минкомсвязи заявил об отсутствии ущерба серверам ЦИК от кибератак

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Кибератаки на серверы ЦИК, которые по некоторым данным, совершались из пятнадцати стран, прошли в "фоновом режиме", они не могут повлиять на работу системы, сообщил глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров

"Действительно фиксировались те или иные атаки, есть даже мнение, что они шли примерно из пятнадцати различных стран, они прошли в таком "фоновом режиме",- сказал Никифоров в эфире "Первого канала".

По его словам, скорость атак составила 10 гигабит в секунду.

"В целом, система к этому была готова, и Россия не та страна, мы находимся на очень высоком уровне технологического развития, у нас действительно крутые специалисты, поэтому никакие атаки, никакие внешние хакеры, не могут повлиять на саму систему", - заключил министр.