В Мосгоризбиркоме опровергли утверждения о незаконном вбросе бюллетеней

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Информация, распространяемая в соцсетях, о незаконном вбросе бюллетеней в КОИБы на избирательных участках столицы после их закрытия не соответствует действительности, заявил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут журналистам в воскресенье.

"Пишут, что после 20:00, когда закрылись избирательные участки, в КОИБы незаконно опускали бюллетени", - сказал он.

По словам Реута, граждане, распространяющие такую информацию, видимо не знакомы с нормами закона.

"После закрытия избирательных участков в КОИБы опускаются бюллетени голосовавших на дому из переносных урн. Это абсолютно законная процедура", - подчеркнул он.