Путин набирает 75,91% голосов после обработки 70% протоколов

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты РФ Владимир Путин продолжает уверено лидировать по итогам выборов, набирая 75,91% голосов после обработки 70% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.

На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 13,39%, который за последнее время потерял почти 3% голосов. На третьем - лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 6,34%.

Кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак показывает рост, получая 1,42%. На пятом месте лидер "Яблока" Григорий Явлинский с 0,82%. Шестое место делят Борис Титов ("Партия Роста") и Максим Сурайкин ("Коммунисты России") - они получают 0,65%. И замыкает список Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") со стабильным показателем 0,63%.