Путин лидирует с 76,65% по итогам обработки 99% протоколов

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - ЦИК обработал 99% протоколов, Владимир Путин продолжает набирать голоса, Павел Грудинин и Владимир Жириновский продолжают их терять, Ксения Собчак и Григорий Явлинский прибавили в сотых процентах.

Согласно данным ЦИК, по итогам обработки 99% протоколов, Владимир Путин набирает 76,65%, Павел Грудинин - 11,82%, Владимир Жириновский - 5,68%. Ксения Собчак получает 1,66%, Григорий Явлинский - 1,04%, Борис Титов - 0,75%, Максим Сурайкин - 0,68%, Сергей Бабурин - 0,65%.

Явка избирателей на выборах президента составила около 67% после обработки 95% протоколов. Она на полтора процента выше, чем явка на прошлых президентских выборах 2012 года.

Предварительные итоги выборов, а также итоговую явку руководство ЦИК объявит утром в понедельник.