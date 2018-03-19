68 субъектов РФ обработали 100% протоколов

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - На данный момент 68 регионов России, включая самый западный - Калининградскую область, закончили обработку протоколов, итоговой информации ждут от 17 субъектов, среди них Москва и Санкт-Петербург.

Согласно данным ЦИК, которые обновляются в онлайн-режиме на интерактивных экранах информационного центра комиссии, 68 субъектов Российской Федерации обработали 100% протоколов. Среди них Калининградская область, Карелия, Мурманская область, Ставропольский край, Чеченская республика, Башкортостан, Еврейская автономная республика, Чукотский край и другие.

Вместе с тем, Москва и Санкт-Петербург по состоянию на шесть часов по московскому времени обработали чуть более 98% протоколов. Такая же ситуация с протоколами Ленинградской области, Калужской, Липецкой областей, Забайкальского края, республик Татарстан, Бурятия и Дагестан. Ждут обработки 100% протоколов и от Крыма.

К 6:30 мск общий объем обработанных протоколов по стране составляет 99,60%.

Владимир Путин набирает на данный момент 76,66%, процент отданных за него голосов продолжает расти. Павел Грудинин получает 11,80%, Владимир Жириновский - 5,67%. Ксения Собчак получает 1,67%, Григорий Явлинский - 1,04, Борис Титов - 0,76, Максим Сурайкин - 0,68, Сергей Бабурин - 0,65%.