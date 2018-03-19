Си Цзиньпин поздравил Путина с переизбранием на посту президента России

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту России Владимиру Путину поздравление в связи с победой на президентских выборах в воскресенье, сообщили китайские СМИ.

В телеграмме отмечается, что "в настоящее время китайско-российские отношения всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства достигли беспрецедентно высокого уровня".

Китайский лидер отметил, что эти отношения стали "примером отношений нового типа", а также подчеркнул успехи российского народа в области "возрождения мощной державы". Он подтвердил стремление китайской стороны развивать двухсторонние связи, содействовать поддержанию обстановки мира и развития в глобальном масштабе.

Ранее в воскресенье Путин выразил надежду, что российско-китайское взаимодействие будет наращиваться после переизбрания Си Цзиньпина на посту председателя КНР.

"Мы поздравляем председателя Си Цзиньпина с его переизбранием на новый срок в качестве председателя КНР и выражаем уверенность, что под его руководством Китай, а с нашей стороны Россией, будет делаться все, чтобы наращивать российско-китайское взаимодействие", - сказал Владимир Путин.

Он отметил, что идея Си Цзиньпина о "Шелковом пути" и его экономической составляющей вполне сопоставима с проектами РФ по строительству Евразийского экономического союза и евразийского партнерства в широком смысле этого слова.

"Наши интересы здесь совпадают. У нас в этом смысле очень много конкретной совместной работы. Мы будем это делать", - отметил президент.