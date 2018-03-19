Поддержка Путина в Москве возросла на 50% по сравнению с 2012 годом

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Мосгоризбирком обработал 100% протоколов голосования на выборах президента РФ в Москве, Владимир Путин лидирует с 70,88%, на втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин - 12,47%, на третьем месте лидер ЛДПР Владимир Жириновский - 4,7%.

Ксения Собчак заняла четвертое место - 4,08%. Григорий Явлинский набрал 3,17%, Борис Титов - 1,56%, Сергей Бабурин - 0,96%, Максим Сурайкин - 0,72%.

"На прошлых президентских выборах в 2012 году Путин набрал 46,95% голосов избирателей, то есть в этот раз его результат улучшен в полтора раза", - сказал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов на пресс-конференции в понедельник.

На выборах 2004 года Путин получил в Москве поддержку 68,61% избирателей.

Собчак в некоторых районах Москвы обошла Жириновского и заняла третье место после Путина и Грудинина, сообщили "Интерфаксу" в Мосгоризбиркоме.

"Результат кандидата в президенты РФ Собчак превосходит результаты голосования за кандидата в 46 районах при том, что в Москве образовано 128 территориальных избирательных комиссий", - уточнил собеседник агентства.

Так, Собчак набрала 8,38% голосов в Тверском районе, где результат Жириновского - 3,72%. Она также обошла лидера ЛДПР в районе Якиманка (7,48% против 3,54%), в Гагаринском районе ( 7,36% против 2,93%) и в районе Хамовники (7,36% против 3,58%).

"Собчак заняла третье место во всех районах Центрального округа столицы, почти во всех районах Юго-Западного округа, а также в ряде районов других административных округов", - уточнили в горизбиркоме.