В Генпрокуратуре РФ не зафиксировали существенных нарушений выборах президента РФ

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Выявленные Генеральной прокуратурой нарушения в ходе выборов президента РФ не повлияли на их результаты, сообщили "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

"В указанный день (18 марта - ИФ) в органы прокуратуры поступило 102 обращения по вопросам информационного обеспечения выборов, составления списков избирателей, незаконной агитации, большая часть которых для организации проверок в соответствии с компетенцией направлена в избирательные комиссии и органы внутренних дел", - сказал Куренной.

"Указанные нарушения законодательства не оказали влияния на результаты выборов президента Российской Федерации", - добавил он.

Ранее в понедельник глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что серьезных нарушений на выборах президента РФ пока не зафиксировано. "На сей час мы проанализировали, промониторили все, что только возможно, что поступило. Пока это, слава Богу, довольно скромно", - сказала она на заседании ЦИК, говоря о нарушениях.