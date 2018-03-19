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Итоги голосования на выборах президента отменены на семи участках

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что итоги голосования на президентских выборах отменены на семи участках.

Первоначально она сообщила об аннулировании результатов голосования на пяти участках. "У нас сейчас имеется информация об отмене итогов голосования на пяти участках в трех субъектах РФ", - сказала Памфилова в понедельник на заседании ЦИК РФ. Позднее в ходе выступления она сообщила, что поступила информация об отмене итогов голосования еще на двух избирательных участках в Кемеровской области.

По ее словам, в ЦИК поступили предварительные сведения об отмене результатов голосования на одном из участков в Краснодарском крае, но выйти на связь с представителем избирательной комиссии и подтвердить эти данные пока не удалось.

Вместе с тем, председатель Кемеровской избирательной комиссии Юрий Емельянов сообщил, что результаты отменены на участке №509 в Междуреченском городском округе. "Территориальная избирательная комиссия в ходе просмотра видеотрансляции обнаружила факты вброса. Туда незамедлительно выехали председатель, секретарь, ящики были опечатаны, обратились заявлением в МВД по городу Междуреченску, потом было принято решение, когда было доказано, территориальная избирательная комиссия приняла решение о прекращении голосования на данном участке", - сказал Емельянов.

По его словам, в ходе просмотра видеотрансляции на участке №766 в Куйбышевском районе Новокузнецка также был выявлен вброс.

Председатель ЦИК заявила, что "мы очень внимательно каждое сообщение о возможных нарушениях на выборах рассмотрим и примем самые жесткие решения, если действительно будут выявлены те или иные нарушения".

Ранее сообщалось, что на участке №1480 в Люберцах в районе 9 часов утра был зафиксирован вброс бюллетеней, в результате стационарная урна была опечатана, а бюллетени в ней признаны недействительными. Председатель избирательной комиссии №1480 и член комиссии с правом решающего голоса отстранены от работы решением участковой избирательной комиссии. При этом голосование на данном участке не прерывалось. Территориальный избирком аннулировал итоги выборов на этом участке №1480.

Кроме того, около трех тысяч бюллетеней были признаны недействительными из-за выявленных фактов вброса на двух избирательных участках в Междуреченске и Новокузнецке.

Теги: выборы-2018, ЦИК
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