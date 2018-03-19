Явлинский назвал прошедшие выборы плебисцитом

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский на встрече кандидатом в президенты РФ с Владимиром Путиным заявил об отсутствии конкурентной борьбы на прошедших выборах, необходимости нормализации отношений с Украиной и экономических реформ.

"Состоявшаяся 18 марта процедура является, с нашей точки зрения, не выборами, а плебисцитом. Никакой конкурентной борьбы в ней не было", - сказал Явлинский, слова которого приводят в пресс-службе партии.

По его словам, России необходимы коренные перемены в экономике, внутренней и внешней политике. "Прежде всего, необходима нормализация отношений с Украиной и вывод войск из Сирии. Нужны коренные экономические реформы, недопущение гонки вооружений и большой войны" - сказал лидер "Яблока".

Кроме того, политик обратил внимание Путина на экологические проблемы, связанные со строительством Томинского горно-обогатительного комбината в Челябинской области, а также высказался за освобождение чеченского правозащитника Оюба Титиева.