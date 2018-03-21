Зюганов собрался подать в суд на зампреда и секретаря ЦИК

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Лидер КПРФ Геннадий Зюганов по итогам прошедших президентских выборов заявил о намерении партии подать в суд на заместителя председателя Центризбиркома Николая Булаева и секретаря ЦИК Майю Гришину.

"Особые замечания по работе Центральный избирательной комиссии РФ. Господа Булаев и Гришина участвовала в официальных провокациях, запрете наших газет и фальсификации выборного процесса", - сказал Зюганов в среду журналистам. "Видимо, мы представим эти материалы в суд, и они ответят в уголовном порядке", - добавил лидер КПРФ.

Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев отреагировал на эти слова, заявив, что готов встретиться в суде с Зюгановым. "Я буду рад с ним встретиться в суде. Если он не боится за репутацию тех, кого он защищает, я лично буду рад с ним встретиться в суде", - сказал Булаев "Интерфаксу".

Также Зюганов заявил, что КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней), применяющиеся на выборах, не заслуживают доверия. "Мы не можем доверять аппаратуре, которую нельзя проверить. Во введении программ мы не участвуем", - сказал Зюганов в среду журналистам.

По его словам, "робкая попытка заставить на некоторых участках пересчитать вручную данные КОИБов закончилась мордобоем". "Наш товарищ Иван Егоров, которого избили в Марьиной роще на одном из участков, оказался в больнице", - добавил Зюганов.

Лидер КПРФ сказал, что "туда направлены юридические силы, и мы разберемся, что реально происходит".

По словам парламентария, в партии также подготовлен ряд предложений для изменения избирательного законодательства. "Мы до лета внесём предложения о персональном участии каждого кандидата в дебатах, дебаты должны быть дебатами, а не жалкой пресс-конференцией, где один задает вопросы, остальные за 30-40 секунд вынуждены отвечать на эти вопросы", - отметил Зюганов.

Кроме того, в партии считают "принципиально важным отменить порог на выборы губернатора".

"Самое позорное явление, когда депутаты отстранены от формального участия в выборах, им запрещено поддерживать и быть доверенными лицами своего кандидата. Это, на мой взгляд, единственное место в мире, где принято такой закон", - отметил Зюганов.

Он добавил, что в КПРФ не признают "выборы в Кемерово и Мордовии, где из года в год повторяются одна и та же ложь и мерзости, также как выборы в Кабардино-Балкарии". "Что касается Подмосковья, тут официально требуют расследования выборы в Люберцах и в Королеве, которые по сути дела были грязными и незаконными", - добавил лидер КПРФ.