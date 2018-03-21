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Зюганов собрался подать в суд на зампреда и секретаря ЦИК

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Лидер КПРФ Геннадий Зюганов по итогам прошедших президентских выборов заявил о намерении партии подать в суд на заместителя председателя Центризбиркома Николая Булаева и секретаря ЦИК Майю Гришину.

"Особые замечания по работе Центральный избирательной комиссии РФ. Господа Булаев и Гришина участвовала в официальных провокациях, запрете наших газет и фальсификации выборного процесса", - сказал Зюганов в среду журналистам. "Видимо, мы представим эти материалы в суд, и они ответят в уголовном порядке", - добавил лидер КПРФ.

Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев отреагировал на эти слова, заявив, что готов встретиться в суде с Зюгановым. "Я буду рад с ним встретиться в суде. Если он не боится за репутацию тех, кого он защищает, я лично буду рад с ним встретиться в суде", - сказал Булаев "Интерфаксу".

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Также Зюганов заявил, что КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней), применяющиеся на выборах, не заслуживают доверия. "Мы не можем доверять аппаратуре, которую нельзя проверить. Во введении программ мы не участвуем", - сказал Зюганов в среду журналистам.

По его словам, "робкая попытка заставить на некоторых участках пересчитать вручную данные КОИБов закончилась мордобоем". "Наш товарищ Иван Егоров, которого избили в Марьиной роще на одном из участков, оказался в больнице", - добавил Зюганов.

Лидер КПРФ сказал, что "туда направлены юридические силы, и мы разберемся, что реально происходит".

По словам парламентария, в партии также подготовлен ряд предложений для изменения избирательного законодательства. "Мы до лета внесём предложения о персональном участии каждого кандидата в дебатах, дебаты должны быть дебатами, а не жалкой пресс-конференцией, где один задает вопросы, остальные за 30-40 секунд вынуждены отвечать на эти вопросы", - отметил Зюганов.

Кроме того, в партии считают "принципиально важным отменить порог на выборы губернатора".

"Самое позорное явление, когда депутаты отстранены от формального участия в выборах, им запрещено поддерживать и быть доверенными лицами своего кандидата. Это, на мой взгляд, единственное место в мире, где принято такой закон", - отметил Зюганов.

Он добавил, что в КПРФ не признают "выборы в Кемерово и Мордовии, где из года в год повторяются одна и та же ложь и мерзости, также как выборы в Кабардино-Балкарии". "Что касается Подмосковья, тут официально требуют расследования выборы в Люберцах и в Королеве, которые по сути дела были грязными и незаконными", - добавил лидер КПРФ.

Выборы президента России

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Голосование на выборах президента в Москве
Теги: КПРФ, Геннадий Зюганов, ЦИК
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