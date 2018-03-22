ЦИК не нашел повода усомниться в результатах президентских выборов

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты волеизъявления избирателей на выборах президента РФ, допущено не было, говорится в проекте постановления Центральной избирательной комиссии, который будет рассмотрен на заседании комиссии в четверг.

"Анализ полученных ЦИК в период со дня голосования на выборах президента РФ обращений и иных сведений о нарушениях, допущенных при голосовании и подсчете голосов избирателей, показал, что нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты волеизъявления избирателей на выборах президента РФ, допущено не было", - говорится в проекте постановления.

При этом в нем отмечается, что "поступала тревожная информация из отдельных субъектов РФ, касающаяся нарушений избирательного законодательства на ряде участков, результатом которого стало признание вышестоящими избиркомами недействительными итогов голосования на таких участках".

В настоящий момент из-за нарушений отменены итоги голосования на выборах президента РФ на 14 участках в девяти регионах страны.

Председатель ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что ни от кандидатов, ни от их доверенных лиц не поступило ни одной жалобы на нарушения.

"По предварительным данным, непосредственно живых наблюдателей, которые следили за процессом голосования, со стороны кандидатов, партий их выдвинувших, наблюдателей от общественных палат региональных и федеральной, в общей сложности было около полумиллиона", - сообщила председатель ЦИК РФ.