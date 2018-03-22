ЦИК в пятницу подведет итоги выборов президента РФ

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - ЦИК России в пятницу подведет итоги голосования на выборах президента РФ, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова на заседании комиссии в четверг.

"Мы пригласили завтра всех: кандидатов, которые участвовали в кампании, их представителей, СМИ. Всех, кто заинтересован в том, чтобы ситуацию максимально достоверно рассматривать. Будем подводить итоги и хотели бы, чтобы они все присутствовали", - пояснила она.

По словам Памфиловой, ЦИК специально оттягивал подведение итогов, чтобы рассмотреть все жалобы и обращения и чтобы потом "никто не обвинял, что поторопились и подвели итоги".

Она также уточнила, что уровень нарушений на выборах президента РФ ничтожно мал, но им нельзя пренебрегать. По ее словам, каждое такое нарушение ЦИК готов рассматривать и благодарить всех, кто сообщает о подобных фактах.

"Мы их будем рассматривать вместе с вами, приглашая заявителей, тех, кто выявил их и доводя ситуацию до логического завершения. С одной стороны, те, кто это делает (нарушения - ИФ) должны быть наказаны. С другой стороны, если где-то появляется ложная информация - мы должны сказать, что это ложная информация, дать свою принципиальную оценку", - отметила Памфилова.

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Согласно предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Владимир Путин набрал более 76,6% голосов при явке в 67,47%.