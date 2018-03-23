ЦИК в пятницу подведет итоги выборов президента РФ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия России 23 марта подведет итоги голосования на выборах президента РФ, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

По ее словам, ЦИК специально оттягивал подведение итогов, чтобы рассмотреть все жалобы и обращения и чтобы потом "никто не обвинял, что поторопились и подвели итоги".

"Мы пригласили завтра всех: кандидатов, которые участвовали в кампании, их представителей, СМИ. Всех, кто заинтересован в том, чтобы ситуацию максимально достоверно рассматривать. Будем подводить итоги и хотели бы, чтобы они все присутствовали", - пояснила Памфилова.

"У меня будет доклад более широкий, и данные у нас будут более интересные", - уточнила она.

По предварительным данным, на выборах президента РФ 18 марта убедительную победу одержал действующий глава государства Владимир Путин.