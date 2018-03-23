ЦИК утвердил итоги выборов президента РФ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Центризбирком признал прошедшие выборы президента России состоявшимися и действительными.

Владимир Путин избран на должность президента Российской Федерации, получив 76,69% голосов. Он получил 56 млн 430 тысяч 712 голосов, "то есть более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании".

Как передает корреспондент "Интерфакса", такие итоговые данные озвучены на заседании комиссии в пятницу.

Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набравший 11,77% (8 млн 659 тысяч 206) голосов, на третьем месте - Владимир Жириновский с 5,65% (4 млн 154 тысячи 985) голосов. На четвертом месте Ксения Собчак, набравшая 1,68%, за нее проголосовали 1 млн 238 тысяч 031 избирателя.

На пятом месте Григорий Явлинский, заручившийся поддержкой 1,05%, или 769 тысяч 644 избирателей. Далее следуют: Борис Титов - 0,76% (556 тысяч 801 избиратель); Максим Сурайкин - 0,68% (499 тысяч 342 избирателя), Сергей Бабурин - 0,65% (479 тысяч 013 избирателей).

Явка на выборах президента составила 67,54% от общего числа избирателей, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "Число избирателей, принявших участие в выборах: 73 млн 629 тысяч 581 избиратель, что составляет 67,54% от общего количества избирателей, включенных в списки. Число избирателей, принявших участие в голосовании: 73 млн 578 тысяч 992, то есть 67,5%", - сказала она. Всего в списки были включены 109 млн 8 тысяч человек, добавила она.

Итоги голосования за рубежом

За пределами России за Путина за рубежом проголосовало абсолютное большинство избирателей, принявших участие в голосовании, сообщила глава ЦИК РФ. "За Путина из 474 тысяч 616 избирателей проголосовали 403 тысячи 306 человек, то есть 85,02% принявших участие", - сказала Памфилова.

Второе место, по ее словам, у кандидата от КПРФ Павла Грудинина - 23 тысячи 871 голос (5%). На третьем месте кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак, за которою отдали свои голоса 19 тысяч 203 избирателя (4,05%). Далее следуют лидер ЛДПР Владимир Жириновский, за которого проголосовали 8 тысяч 424 голоса (1,73%), глава партии "Яблоко" Григорий Явлинский - 7 тысяч 433 голоса (1,57%), кандидат от Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов - 3 тысячи 79 голосов (0,65%), лидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин - 1 тысяча 439 голосов (0,3%).

При этом Памфилова отметила, что, несмотря на отсутствие подсчета явки на выборы за рубежом, активность была самой высокой, начиная с 2000 года.