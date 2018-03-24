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Грудинин выполнил условие спора и сбрил усы

Он разместил фото на своей странице в инстаграме, но вскоре оно было удалено

Грудинин выполнил условие спора и сбрил усы
Павел Грудинин
Фото: ТАСС, Егор Алеев

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты РФ Павел Грудинин выполнил условие спора с журналистом и видеоблогером Юрием Дудем и сбрил усы. Подтверждающую это фотографию он разместил у себя в инстаграме.

"Вчера ЦИК огласил окончательные результаты выборов. Я с ними не согласен, но дал слово значит надо его сдерживать", - написал Грудинин.

Однако позднее сообщение с фотографией было удалено из официального иннстаграма Грудинина. Снимок по-прежнему доступен в аккаунте grudinin2018.

6 февраля Грудинин дал интервью Дудю в его программе "вДудь" на YouTube. В конце программы ведущий предложил кандидату спор: если Грудинин наберет больше 15% на выборах, журналист побреется наголо. Если же он наберет меньше 15%, то кандидат сбреет усы, без которых, по его признанию, его "никто никогда не видел".

Накануне ЦИК утвердил окончательные итоги выборов, согласно которым Грудинин получил 11,77% голосов.

Уже на следующий день после голосования, 19 марта, стало понятно, что кандидат от КПРФ не набирает 15%. Однако тогда Грудинин попытался выдвинуть дополнительные условия Дудю. Он заявил, что выполнит свое обещание сбрить усы, если видеоблогер на камеру скажет, что считает прошедшие выборы честными.

Теги: Павел Грудинин
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