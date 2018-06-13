Новый законопроект позволит КПРФ и ЛДПР получить 2 млрд рублей за участие в прошедших выборах

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Партии КПРФ И ЛДПР за участие в прошедших выборах президента могут получить на двоих 1,94 млрд рублей, это предусматривает соответствующая поправка к законопроекту о финансировании партий, одобренная профильным комитетом Госдумы.

Проект, предлагающий повысить "стоимость" голоса избирателя на президентских выборах с 20 до 152 рублей, будет рассмотрен во втором чтении Госдумой в четверг.

Между тем, ко второму чтению к данной инициативе поступила поправка, предлагающая применить повышение стоимости голоса у недавно прошедшим выборам.

Таким образом, по итогам президентской кампании 2018 года финансирование ЛДПР и КПРФ предлагается увеличить в 7,6 раз.

Как сообщили "Интерфаксу" в профильном комитете (по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений), этот комитет рекомендовал данную поправку к принятию.

Кандидат от партии КПРФ Павел Грудинин на президентских выборах набрал 8,65 млн голосов (11,77%). Владимир Жириновский, выдвинутый ЛДПР, набрал на выборах 4,15 млн голосов (5,65%).

Кроме того, другим законопроектом, также находящимся на рассмотрении в Госдуме, предполагается предоставить партиям, принимавшим участие в выборах президента РФ в 2018 г., субсидии с размере 1 947,8 млн рублей.

Эта цифра уже учитывает повышение стоимости голоса избирателя с 20 до 152 рублей.

В первом чтении инициатива о повышении финансирования партий была принята Госдумой в мае.

Авторами законопроекта выступили лидеры всех думских фракций - Сергей Неверов ("Единая Россия"), Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей Миронов ("Справедливая Россия") и Владимир Жириновский (ЛДПР).

"Указанное финансирование планируется установить в размере 152 рублей, умноженных на число голосов избирателей, полученных выдвинутым политической партией зарегистрированным кандидатом на должность президента РФ", говорится в сопроводительных материалах.

Уточняется, что госфинансирование будет выделено только тем партиям, которые "проявили политическую активность (набрали более 3% голосов) и доказали, что объединяют значительное число избирателей, разделяющих партийные взгляды".

В пояснительной записке также отмечается, что стоимость голоса избирателя по итогам выборов депутатов Госдумы индексировалась три раза (последний раз - в декабре 2016 г. до 152 руб. за 1 голос).

"Эта индексация была осуществлена с целью сохранения государственных выплат на прежнем уровне в связи с низкой явкой избирателей. В то же время стоимость голоса избирателя по итогам выборов президента РФ не изменялась с 2008 года", - подчеркивается в документе.