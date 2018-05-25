Путин предложил Японии рассчитываться в рублях

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Россия готова выработать механизм свободной конвертации при расчетах в рублях с Японией, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Рубль, по сути, сегодня - полностью конвертируемая валюта. Давайте будем рассчитываться в рублях, мы "за". Мы можем выработать такой механизм со свободной конвертацией и в йену, и в евро, в тот же доллар", - сказал Путин на панельной дискуссии "Бизнес-диалог Россия-Япония".

Во встрече с представителями российского и японского бизнеса, которая проходит на полях ПМЭФ, Путин принимает участие вместе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

"Это все совершенно точно можно продумать. Над этим только нужно поработать. Я думаю, что вместе с центральными банками вместе с финансовыми властями с обеих сторон мы эту проблему точно решим и будем действовать эффективно", - сказал глава государства.

Вопрос, связанный с валютными рисками и валютными расчетами, поднял в ходе дискуссии один из ее участников.

"Препятствия, которые создают подчас наши американские коллеги при расчетах в долларах, на мой взгляд, это большая ошибка с их стороны. Потому что они, пытаясь решить, и то безуспешно, текущие конъюнктурные политические вопросы, подрывают доверие к американской валюте как к единственной по сути резервной мировой валюте", - сказал Путин.

Он добавил, что все без исключения начинают задумываться о том, как уйти от этой монополии американской валюты, как обеспечить нормальное функционирование своих финансовых институтов.

"Я думаю, что американские наши друзья должны задуматься", - сказал президент РФ, заметив, что читает американскую аналитику и знает, что многие подвергают критике решения подобного рода в самих США.