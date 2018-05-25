Инвесторы донесли до Путина беспокойство из-за законопроекта об ответных мерах на санкции

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Руководители иностранных компаний на встрече с Владимиром Путиным, которая завершала пятничную программу президента РФ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018), выразили обеспокоенность законопроектом об ответственности за соблюдение антироссийских санкций.

"В основном речь шла о санкциях, о рамочном законе (об ответных мерах на санкции - ИФ), который уже принят, и о законопроекте об ответственности за соблюдение санкций. Они обеспокоены, что если будет введена уголовная ответственность, они окажутся между двух огней", - сказал журналистам один из участников встречи с российской стороны.

"Но президент сказал и Шохин (глава РСПП - ИФ) потом пояснил, что проблема урегулирована, и ничего там такого (опасного - ИФ) для них (в последней редакции законопроекта - ИФ) нет", - сказал собеседник.

В остальном инвесторов волновали конкретные отраслевые вопросы, а также тема применения специнвестконтрактов, сказал участник встречи. "В основном бизнес говорил, что налицо улучшение условий работы, никто уходить не хочет", - резюмировал он.