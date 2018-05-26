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"АвтоВАЗ" анонсировал выпуск нового SUV в 2021-2022 гг.

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - ПАО "АвтоВАЗ" в 2021-2022 годах планирует выпустить новый SUV, сообщил действующий президент компании Николя Мор (покинет пост с 1 июня 2018 года) журналистам в субботу в Петербурге.

"Как вы знаете, за 10 лет "АвтоВАЗ" планирует выпустить 12 моделей и осуществить 11 рестайлингов. Сперва будет два крупных запуска: первый - новый SUV в 2021-2022 годах. Скорее всего, он будет дополнять линейку, где уже есть Lada 4x4. Эта модель пользуется хорошим спросом на рынках Африки и Востока, и, возможно, мы будем выпускать ее параллельно с новой моделью - недавно отпраздновали 40-летие Lada 4x4 и, надеемся, доживем до 50-летия", - сказал он, добавив, что в среднем разработка новой модели занимает около 3 лет, и в настоящее время компания нанимает 350 инженеров.

Решения о том, на какой платформе будет выпускаться новое поколение Lada 4x4, пока не принято, но она будет иметь "сильный внедорожный потенциал", уточнил президент компании.

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" совместно со своим акционером Renault-Nissan анализирует адаптацию глобальной платформы CMFB-LS для использования в качестве базы для нового поколения Lada 4x4.

"Очевидно, мы работаем над преемником существующей модели Lada 4x4, и мы рассматриваем потенциальную синергию с альянсом Renault-Nissan, включая возможное использование общей платформы. Но в то же время мы хотим сохранить выдающиеся внедорожные качества Lada 4x4, поэтому в настоящее время мы изучаем изменения, которые могут потребоваться в платформу альянса - когда и если мы примем решение по использованию такой платформы", - говорил ранее Николя Мор.

При этом в своем годовом отчёте "АвтоВАЗ" отмечал, что в конце 2017 года заключил договор с Renault s.a.s. - французская компания "будет выполнять работы по технико-экономическому обоснованию адаптации глобальной платформы альянса CMFB-LS для автомобиля Lada 4x4 до вехи "замораживание концепции". Размер сделки - 3,033 млн евро, срок исполнения обязательств - до 31 июля 2018 года.

Второй крупный запуск, как сообщил Мор в субботу, касается сегмента B, новое поколение Vesta "не будет первой в этой цепочке", но сейчас "АвтоВАЗ" думает о различных вариантах внедрения АКПП на текущем поколении модели. Говоря о перспективах прекращения производства моделей Priora и Kalinа, он отметил, что решение пока не принято.

"Priora мы производили немного дольше, чем планировали, так как она отвечала требованиям некоторых регионов, в том числе Северного Кавказа. Решение пока не принято, но оно будет принято в течение нескольких месяцев. В семействе Kalina-Granta у нас пять типов кузовов. Скорее всего, мы не будем использовать пять вариантов на одной платформе и сократим до трёх. Но пока это не решено", - сказал президент компании.

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Теги: АвтоВАЗ
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