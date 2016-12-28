Посол РФ в Литве: в российско-литовских отношениях важен уважительный, конструктивный диалог

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - К руководству Литвой пришло новое правительство, новый премьер-министр Саулюс Сквернялис. Посол Российской Федерации в Литовской республике Александр Удальцов рассказал в интервью корреспонденту "Интерфакса" Аркадию Присяжному о своем видении нынешних российско-литовских отношений.

- Господин посол, на ваш взгляд, просматривается ли в программе нового кабинета министров стремление улучшить отношения между двумя государствами? Что можно было бы для этого сделать обеим сторонам?

- Естественно, мы внимательно изучили программный документ нового литовского правительства и проанализировали первые высказывания премьер-министра и членов его кабинета. Ни в программе, ни в заявлениях такого четко выраженного стремления улучшить отношения между нашими государствами нам, к сожалению, обнаружить не удалось. Судя по формулировкам программы, касающимся России, новоиспеченное правительство Литвы ни много, ни мало собирается "призвать" нас к отказу от "применения силы, военной агрессии", "уважать нормы и принципы международного права", "восстановить нанесенный ущерб международной архитектуре безопасности, а также суверенитету и территориальной целостности соседних стран", и т.д.

В Москве не могли не обратить внимания и на программные размышления ново-старого министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса, касающиеся российско-литовских связей. Напомню, что МИД России дал принципиальную оценку его интервью, в частности, порталу "Делфи" от 9 декабря с.г., в котором изобиловали шаблонные и беспочвенные обвинения в адрес Москвы. Российское внешнеполитическое ведомство расценило конфронтационный тон литовского министра как деструктивный подход, как постоянное стремление путем вброса негатива отравлять атмосферу российско-литовских отношений и тем самым блокировать перспективы их развития.

В тоже время мы хорошо понимаем, что программные заявления это одно, а практические дела – другое. В этом плане определенные надежды сохраняются, ведь, в том же документе литовская сторона заявила о своей готовности к поддержанию с нами "прагматических связей", правда, с туманной и непонятной, по крайней мере, нам оговоркой, – "насколько это поддается согласованию с главной целью политики в отношении России", – связей с ней, ее отдельными регионами в сфере экономики, торговли, инвестиций, транзита товаров, туризма, человеческих контактов и в других сферах. Сам по себе этот перечень шагов, убежден, отвечает интересам как подавляющего большинства граждан Литвы, так и России.

Что же касается мер по улучшению отношений между Россией и Литвой, то отправным пунктом, на мой взгляд, должно стать изменение тональности публичного общения, отказ от менторского тона, голословных и оскорбительных обвинений. Необходим уважительный, конструктивный диалог, по крайней мере, на экспертном, парламентском, региональном уровнях.

- Власти Литвы активно поддерживали санкционные меры в отношении России. Насколько повлияли на уровень экономики Литвы предпринятые в этой связи ответные шаги России? Ощущается ли в связи с этим спад литовской экономики и в каких отраслях?

- Мы, безусловно, фиксируем чрезмерную активность Литвы в плане отстаивания введенных против России санкций. Складывается впечатление, что это идея-фикс для официального Вильнюса. Недавно президент ЛР Даля Грибаускайте, агитируя за продление санкций, в отличие от других руководителей стран ЕС проговорилась, что их следует сохранить, поскольку, мол, помимо прочего Кремль поддерживает Асада. У многих складывается впечатление, что задача стоит такая: навредить России, а по какому поводу, неважно. Такой негативный заряд политики, безусловно, скомпроментирует сам себя и ее инициаторов. Собственно, это уже происходит.

Что касается влияния российских ответных шагов на уровень литовской экономики, то сошлюсь непосредственно на оценки руководства Литвы. На днях покинувший свой пост премьер-министр Альгирдас Буткявичюс все-таки признал, что российские контрмеры нанесли существенный урон литовской экономике. В эфире радиостанции "Жиню радияс" он прямо назвал их одной из главных проблем, помешавших деятельности его кабинета министров. Только в 2015 г. литовские производители молока недосчитались 75 млн. евро, а потери транспортного сектора составили более 220 млн. евро. Весьма значительные для экономики Литвы цифры.

Различные международные структуры неоднократно корректировали свои прогнозы роста ВВП Литвы. Например, в начале 2015 г. они пророчили его увеличение на 2,8%, а закончился год с ростом 1,7%. В текущем году Европейская комиссия также снизила свой прогноз с ожидавшихся 2,8% до 2%. Правда, жителей Литвы, наверное, удовлетворит тот факт, что рост оборонных расходов в ЛР будет самым большим среди стран Евросоюза.

Предвижу, что некоторые наши местные "доброжелатели" тут же воскликнут: а у вас-то у самих дела как обстоят? Отвечу: да, мы испытываем определенные трудности в экономическом развитии своей страны и объективные и субъективные причины этого известны. Но сегодня в этом важном деле наблюдается позитивный тренд: в прошлом году ВВП России снизился на 3,7%, в текущем он, как ожидается, сократится лишь на 0,3%, а в следующем мы ожидаем прирост в 1,4 %.

- Зреет ли в литовском обществе настроение, что пора отходить от санкционного режима? Может ли сказать здесь свое слово приход к руководству правительством Сквернялиса, харизма и популярность которого помогла Союзу крестьян и "зелёных", представляющего наиболее пострадавший от санкций аграрный сектор экономики победить на октябрьских парламентских выборах?

- Хочу подчеркнуть: как в ходе моих личных бесед, так и во время встреч наших дипломатов ни один из граждан Литвы не говорил нам о том, что выступает за санкции. Наоборот все спрашивают, когда же закончится это противостояние и можно будет вернуться к нормальному взаимодействию. Этот вопрос мы, конечно же, адресуем литовским властям.

Кстати, один, как представляется, небезынтересный момент. Насколько я помню, в Литве не проводилось ни одного социологического опроса относительно целесообразности сохранения или усиления санкционного режима против России. Думается, это неслучайно: граждане Литвы своими ответами могут и подвести инициаторов такого исследования. Например, проведенный в октябре 2016 г. соцопрос показал, что только 15% литовцев верят в мифическую российскую агрессию.

А что касается правительства под руководством Сквернялиса, то еще раз хотел бы отметить: мы готовы к сотрудничеству с ним на равноправной основе и без каких-либо предварительных условий. Как акцентировал в своем поздравлении на имя нового главы кабинета министров ЛР Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, он рассчитывает на то, что деятельность литовского премьера на этом посту будет способствовать развитию российско-литовского взаимодействия по основе принципов взаимного уважения и учета интересов.

- Весной 2017 года в Литве в дополнение к уже имеющимся войскам НАТО будет размещен батальон альянса из Германии. Литва намерена в 2017 году повысить оборонные расходы. Чем, на ваш взгляд, это вызвано и как планирует Россия в связи с этим усиливать свою безопасность?

- По нашему убеждению, нет никаких оснований ни для размещения в Литве воинского подразделения НАТО, ни для существенного увеличения военных расходов, ни для нагнетания милитаристского психоза в этой прибалтийской стране. Но, к сожалению, как говорится, маховик запущен, что по определению никак не сделает Литву более безопасной.

Мы, естественно, не можем безразлично наблюдать за всем этим. Могу заверить, что наш ответ на подобные недружественные шаги альянса в непосредственной близости от российской государственной границы, тем более осуществляемые в нарушение существующих договорных обязательств, будет адекватным.

- Литва – это своеобразный ключ к российскому анклаву – Калининградской области. Не просматриваются ли у Литвы стремления повернуть этот ключ в положение "закрыто"?

- Подобных стремлений у Вильнюса мы не наблюдаем. Как раз наоборот, Литва рассматривает Калининградскую область в качестве одного из приоритетных регионов для развития контактов. Об этом, кстати, недвусмысленно заявил на днях министр иностранных дел Литвы Линкявичюс, назвавший существование анклава не проблемой, а возможностью, окном для контактов между Литвой и Россией, которое надо использовать "как плацдарм для экономических и культурных связей". Понятно, что речь идет не только об общепринятом добрососедстве.

И, тем не менее, мы выступаем за развитие межрегионального сотрудничества с Литвой на прагматичной основе, причем не только с Калининградской областью. Мы за более широкое общение людей по обе стороны границы, которое позволяет им лучше познать друг друга, развеять любые рукотворные мифы, псевдоугрозы, повлиять в нужном направлении на состояние межгосударственных отношений. Напомню, что наше предложение литовской стороне о заключении двустороннего соглашения о местном приграничном передвижении остаются в силе. По нашим наблюдениям, жители Литвы, особенно приграничных регионов, эту идею активно поддерживают.

- Избранный президент США Дональд Трамп высказывал сомнения относительно необходимости столь серьезной финансовой поддержки НАТО, которую на данный момент оказывает Вашингтон. Как Вы считаете, не опасаются ли в Вильнюсе реализации подобного сценария?

- Не будем забегать вперед, не так много времени осталось до официального вступления Трампа в должность президента США. Тогда поглядим, как он будет реализовывать свои идеи. Действительно, в Литве ко многим его высказываниям относятся настороженно, поскольку ряд из них явно не стыкуется с линией официального Вильнюса на милитаризацию. Может сложиться парадоксальная ситуация, когда этот воинственный курс вызовет отторжение не только у нас, но и у ближайших союзников Литвы.

- Россию потрясла страшная трагедия – террористический акт в отношении посла России в Турции Андрея Карлова. Нашла ли она отклик в Литве?

- Да, конечно. Подавляющее большинство жителей этой страны искренне сопереживали вместе с нами эти чудовищные события.

У нас в посольстве в течение двух дней была открыта книга соболезнований в связи с убийством посла России в Турции Карлова. К нам пришли и оставили записи председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис, его заместитель Гедиминас Киркилас, министр иностранных дел Линкявичюс, представитель Аппарата Правительства, общественные деятели, простые граждане Литвы, соотечественники. Высказал слова сочувствия и премьер-министр Сквернялис.

Хочется поблагодарить всех граждан Литвы, выразивших нам соболезнования и поддержку в этой ситуации.

При этом были, прямо скажем, и исключения. Кое-кто из высокопоставленных лиц "не заметил" расправу над послом России, а кто-то из политических деятелей попытался "вписать" эту трагедию в свою закостенелую антироссийскую "линию". Не хочу их излишне рекламировать, но две фамилии все же назову. Это бывший министр обороны ЛР, а ныне заместитель председателя Сейма ЛР по национальной безопасности и обороне, консерватор Раса Юкнявичене, усмотревшая в убийстве Карлова "выгоду для Москвы", а также экс-посол Литвы в США, депутат литовского парламента, тоже консерватор Жигимантас Павилионис, который заявил о каких-то мифических "связях Кремля с исламистами".

Но, замечу, такого рода интерпретаторов было меньшинство.

Не могу не сказать и о реакции в Литве на постигшую нас на днях еще одну трагедию, повлекшую гибель 92 человек, направлявшихся в Сирию на самолете Ту-154. Многие рядовые граждане, представители общественных организаций, соотечественники были просто потрясены случившимся, сотни людей приходили к нашему Посольству и Генеральному консульству в Клайпеде, чтобы почтить память погибших, возложить цветы, зажечь свечи, оставить свои записи в книге соболезнований. Слова сочувствия в наш адрес прозвучали и от представителей Сейма ЛР, Министерства иностранных дел Литвы, а также большинства зарубежных диппредставительств, аккредитованных в Вильнюсе.