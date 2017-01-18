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Интервью

Глава МИД Австрии: Экономические санкции с России могут быть сняты в любое время

Председательствующий сейчас в ОБСЕ Себастьян Курц рассказал о своем видении ситуации на Украине и перспективах отмены санкций

Глава МИД Австрии: Экономические санкции с России могут быть сняты в любое время
Глава МИД Австрии Себастьян Курц
Фото: AP/ТАСС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Председательствующий в ОБСЕ в этом году министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц дал интервью руководителю редакции внешней политики "Интерфакса" Ольге Головановой, в котором изложил свое видение будущего урегулирования на Украине, роль специальной мониторинговой миссии в нем, сказал, при каких условиях могу быть сняты санкции ЕС с России в любое время и поделился тем, что ценит в российском коллеге Сергее Лаврове.

- Господин Курц, в этом году ваша страна председательствует в ОБСЕ. Ранее замминистра иностранных дел России Алексей Мешков заявил, что Вы и Ваш российский коллега будете обсуждать вопросы укрепления деятельности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе. Согласны ли Вы с тем, что она должна быть именно укреплена, а не модифицирована? Каким образом?

- Специальная мониторинговая миссия – это жизненноважная часть всего процесса вовлечения ОБСЕ в урегулирование кризиса на Украине и вокруг нее. С нашей точки зрения, нет необходимости в модификации общего мандата СММ. Но что все действующие лица должны делать, так способствовать его полной имплементации. Это особенно касается безопасности – как обеспечения персональной безопасности, так и оборудования наших мониторов. Это также касается свободы их передвижения по всей территории Украины.

- В целом ожидаете ли вы продвижения в 2017 году украинского урегулирования? Насколько договороспособным является нынешняя власть в Киеве? В последнее время поубивились заявления от европейских лидеров, которые раньше явно поддерживали все действия Киева. Считаете ли вы, что прогрессу в урегулировании будет способствовать смена администрации в США? Не считаете ли вы, что украинский конфликт может повторить судьбу других замороженных конфликтов на пространстве СНГ?

- Чтобы улучшить ежедневную жизнь местного населения, ОБСЕ активно участвует в работе трехсторонней контактной группы и поддерживает Нормандский формат, чтобы, в конце концов, добиться существенного прогресса в имплементации минских договоренностей. Нарушения режима прекращения огня должны прекратиться, оружие, прописанное в минских договоренностях, должно быть выведено, отвод сил должен быть ускорен, должно быть открыто больше пропускных пунктов, а также должен быть гарантирован полный гуманитарный доступ – в независимости от соответствующих правительств в Киеве, Москве или Вашингтоне.

- В последнее время уходящая администрация Барака Обамы предпринимает явные антироссийские шаги, в частности вводя все новые и новые санкции. В отличие от прошлых раз сейчас ЕС не следует примеру Вашингтона. По вашим ощущениям, ЕС ждет официального вступления в должность Дональда Трампа или намерен в принципе проводить более самостоятельную внешнюю политику в отношении России? Можно ли надеяться, что в этому году ЕС снимет часть санкций с России?

- Двусторонние санкции – не тот вопрос, который должен комментировать председатель ОБСЕ. Что касается будущего отношений США и России, то я надеюсь, что оба государства будут привержены улучшению и восстановлению позитивных и продуктивных отношений на двустороннем и многостороннем уровне – включая ОБСЕ.

Отношения ЕС и России всегда были сложными и интересными. Но после аннексии Крыма и критической роли России в Восточной Европе, они вступили в новую и особенно тяжелую фазу в 2014 году. Евросоюз, как и другие страны, ввел ограничительные меры против России, на которые Россия ответила контр-санкциями. Как глава МИДа Австрии я могу подтвердить, что если условия будут выполнены, эти меры в экономическом секторе могут быть сняты в любое время единогласным решение 28 государств - членов Евросоюза.

- Как в настоящее время обстоят дела с проблемой сирийских беженцев в Австрии? Удается ли остановить бесконтрольный поток? Считаете ли вы ответственным за положение дел в Европе руководство Германии, запустившего активную миграцию? Данная тема является вашим, как известно, "коньком". Что бы вы изменили в подходе ЕС к этой проблеме? Некоторое время назад предлагались и радикальные меры борьбы с незаконной миграцией вроде подрыва лодок в Средиземном море и тд.

- В течение последних двух лет миграционный кризис сказался на некоторых государствах-участниках ОБСЕ, в частности, на моей стране. Я убежден, что ОБСЕ, следуя всеобъемлющему подходу к безопасности – подходящий формат для обмена опытом и лучшими практиками между разными государствами – так как страны-члены показывают, что кризис далек о того, чтобы называться решенным. И несмотря на страну происхождения беженцев мы не должны позволять торговцам людьми и контрабандистам принимать решения о том, кто приезжает в Европу. Мы должны обеспечивать эффективную защиту наших внешних границ и делать нерегулярную миграцию менее привлекательной. В то же время мы должны предложить легальные пути для тех, кто нуждается в защите через программы по переселению.

Я не думаю, что кто-то может уравнивать миграцию с терроризмом и наоборот. Конечно, есть определенная связь между двумя явлениями, но самая сильная связь существуют с радикализацией, и ни у одного общества нет иммунитета от нее. Радикальные экстремисты – не единственная угроза в регионах конфликтов, но также в сердце наших обществ. Негативное влияние экстремистов оказывается в особенности на молодых людей и не только в границах ОБСЕ. Соответственно безопасность и стабильность могут быть защищены только благодаря общим многосторонним усилиям. Вот почему я буду фокусироваться на этом вопросе в течение всего председательства в ОБСЕ.

- Вы являетесь самым молодым министром иностранных дел в мире. Каковы Ваши дальнейшие политические амбиции? Создается впечатление, что вы хорошо ладите с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Что Вам нравится в нем больше всего? Какие ожидания Вы связываете с контактами с новым госсекретарем США, которым, по всей видимости, станет Рекс Тиллерсон?

- Чтобы сформулировать необходимые ответы на сегодняшние вызовы и угрозы, международное сотрудничество - то, без чего невозможно обойтись. И в этих усилиях министры иностранных дел, такие, как Сергей Лавров, играют ключевую роль благодаря их опыту и предвидению. Я ценю наши регулярные контакты, плодотворные обмены мнениями и конструктивное сотрудничество. Если Рекс Тиллерсон будет подтвержден как госсекретарь, я был бы счастлив с ним скоро встретиться и обсудить будущее направление политики США в отношении всеобъемлющей и коллективной безопасности в Европе. Как министр иностранных дел, Европы и интеграции, а также как председатель ОБСЕ, у меня много задач, приносящих моральное удовлетворение, и которыми я достаточно занят.

Теги: Себастьян Курц
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