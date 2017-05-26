Глава Погранслужбы ФСБ: наша стратегическая цель - последовательный переход к дистанционному контролю за охраняемой границей

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Первый заместитель директора - руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов в интервью "Интерфаксу" накануне отмечаемого 28 мая Дня пограничника рассказал об обстановке на государственной границе, основных угрозах безопасности, перспективах развития службы, особенностях пропуска через границу участников и гостей Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году, ответил на другие вопросы, касающиеся технической оснащенности, подготовки кадров, социальной защищенности сотрудников службы.

- Владимир Григорьевич, как вы оцениваете ситуацию на госгранице? Какие наиболее характерные нарушения, на каких участках границы больше всего нарушений? Основные результаты оперативно-служебной деятельности?

- Обстановка на государственной границе Российской Федерации характеризуется высокой динамичностью. Она обусловлена наличием спектра угроз безопасности, острота которых зависит от военных, экономических, политико-дипломатических, международных и иных факторов.

Наибольшую опасность представляют угрозы, исходящие из регионов с нестабильной военно-политической и социально-экономической обстановкой. К ним прежде всего относятся риски проникновения в нашу страну членов международных террористических и экстремистских организаций.

В 2016 году пограничными органами совместно с территориальными органами безопасности задержано 40 лиц и их пособников, причастных к террористической деятельности. Выявлено 805 российских и иностранных граждан, в действиях которых усматривались признаки принадлежности к террористическим и экстремистским организациям.

Предпринимаются активные попытки контрабандного ввоза в Россию оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, средств совершения диверсий и террора, а также увеличилось количество попыток незаконного ввоза на российскую территорию религиозно-экстремистской литературы. На государственной границе и приграничной территории в прошлом году из незаконного оборота изъято 255 ед. огнестрельного оружия, около 116 кг. взрывчатых веществ, 12 самодельных взрывных устройств, около 30 тыс. штук боеприпасов.

Серьезную угрозу безопасности Российской Федерации несет трансграничная преступность, связанная с организацией каналов незаконного перемещения через государственную границу наркотических средств и психотропных веществ. В 2016 году пограничными органами изъято около 430 кг. наркотиков, около 20 кг. сильнодействующих веществ. Основным направлением наркотрафика по-прежнему остается российско-казахстанский участок государственной границы, где пресечены попытки перемещения через границу наиболее крупных партий наркотиков: более 40 кг. героина, 90 кг. синтетических наркотиков. Сохранению устойчивых каналов наркотрафика на данном направлении способствует близость к мировому лидеру героинового производства - Афганистану, развитая транспортно-логистическая инфраструктура, а также разветвленная пособническая база в странах Центральной Азии.

Вызывает озабоченность значительное увеличение количества попыток незаконного ввоза на территорию России некурительных смесей, несущих серьезную угрозу жизни и здоровью населения страны. В 2016 году пограничными органами совместно с другими контролирующими структурами изъято более 165 тонн насвая, что в 33 раза превышает показатели предыдущего периода.

Остается актуальной угроза незаконной миграции иностранных граждан в Российскую Федерацию. Она формируется под воздействием последствий нестабильной военно-политической и социально-экономической ситуации в странах Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии. При этом основную часть незаконных мигрантов составляют граждане бывших советских республик Центральной Азии, Молдовы и Украины, пытающиеся незаконно въехать на территорию Российской Федерации в поисках работы. В 2016 году на государственной границе задержано около 5 тыс. иностранных граждан данной категории.

Сохраняется поток иностранцев, преимущественно выходцев из стран Ближнего Востока, Северной Африки, Юго-Восточной Азии, следующих транзитом через территорию России в страны Западной Европы. Попытки их незаконного убытия предпринимаются в основном на северо-западном и западном направлениях. Содействие в незаконном пересечении государственной границы им оказывают отдельные российские граждане, пытающиеся делать на этом бизнес. В прошедшем году пресечена деятельность 68 организаторов каналов незаконной миграции иностранных граждан, 44 из которых осуждены, в отношении других продолжаются следственные действия.

Существуют предпосылки к активизации противоправной деятельности, связанной с попытками незаконного перемещения через государственную границу товаров народного потребления и сельскохозяйственной продукции. Они вызваны преимущественно торгово-экономическими санкциями западноевропейских стран в отношении Российской Федерации и ответными российскими мерами. В 2016 году пограничными органами совместно с подразделениями МВД, ФТС России и Россельхознадзора пресечено более 1,1 тыс. попыток незаконного ввоза на российскую территорию продуктов питания на общую сумму, превышающую 190 млн. рублей.

Сохраняется противоправная деятельность в сфере нарушения административно-правовых режимов, установленных на государственной границе и приграничной территории. Она, как правило, связана с ведением приграничным населением хозяйственной деятельности вблизи государственной границы. В 2016 году пограничными органами задержано более 3,5 тыс. нарушителей государственной границы, пресечено свыше 43,4 тыс. нарушений режима государственной границы и около 45,4 тыс. нарушений пограничного режима. Наибольшее количество правонарушений при этом отмечается на российско-украинском, российско-казахстанском участках государственной границы, а также в акваториях морей Тихоокеанского, Азово-Черноморского и Каспийского регионов.

Формируемая под воздействием вышеуказанных угроз пограничной безопасности оперативная обстановка на государственной границе контролируется органами федеральной службы безопасности, о чем свидетельствуют приведенные мною показатели пограничной деятельности.

- В последнее время в силу известных причин со страниц печатных изданий, экранов телевизоров, сайтов не сходит тема российско-украинских отношений. Хотелось бы ознакомить нашу аудиторию с ситуацией, складывающейся на российско-украинской границе. Как вы ее оцениваете?

- До событий 2014 года российско-украинская государственная граница была границей дружбы и сотрудничества. Существовал упрощенный порядок пересечения границы населением приграничных субъектов Российской Федерации и Украины. Правонарушения случались очень редко и носили исключительно хозяйственно-бытовой характер. При этом пограничные органы России и Украины совместно решали задачи по поддержанию установленного режима государственной границы.

Теперь ситуация, как известно, кардинально изменилась. Украинская сторона ведет курс на свертывание пограничного сотрудничества с Россией, начала укреплять восточный участок границы. На отдельных направлениях в одностороннем порядке проводит работы по демаркации государственной границы, обозначению ее пограничными знаками, в том числе на участках, не согласованных с российской стороной. Праворадикальные силы предпринимают попытки осуществления провокационных действий в отношении российских граждан, пересекающих в установленном порядке государственную границу.

В настоящее время по характеру оперативной обстановки российско-украинский участок границы является наиболее динамичным. Здесь проявляются практически все угрозы пограничной безопасности. Особое беспокойство представляют риски проникновения на российскую территорию украинских диверсионно-разведывательных групп, а также членов правоэкстремистских организаций. В 2016 году такие попытки трижды предпринимались на крымском направлении. Их основной целью является совершение диверсий и провокаций, направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Крыму. В связи с этим нами приняты дополнительные меры по усилению охраны границы на данном направлении.

Периодически совершаются провокационные действия в отношении российских объектов экономической деятельности в акватории Черного моря, прилегающей к Крымскому полуострову. В отношении капитанов российских и иностранных судов, заходивших в морские порты Крыма, украинской стороной предпринимаются меры уголовного и административного преследования.

В пунктах пропуска через государственную границу украинской стороной допускаются факты необоснованных отказов в пропуске российских граждан на территорию Украины, проводятся более тщательные опросы и досмотры личных вещей, в ряде случаев граничащие с грубостью, что не может не вызывать законные возмущения российских граждан.

Со стороны организованных преступных групп предпринимаются попытки контрабандного перемещения на российскую территорию оружия, боеприпасов, товаров народного потребления и продовольствия (в 2016 году пресечено более 500). При этом из незаконного оборота изъята 51 единица оружия, 10 тыс. 112 штук боеприпасов, 11,8 кг взрывчатых веществ. Задержано товаров и грузов на сумму, превышающую 133,5 млн. рублей.

Следует отметить, что, несмотря на сложность обстановки, нам удается поддерживать правопорядок на данном участке границы. При этом совместно с представителями Государственной пограничной службы Украины в цивилизованном порядке решаются вопросы поддержания установленного на государственной границе режима. Это дает основания надеяться, что на российско-украинскую границу возвратится атмосфера прежнего добрососедства и сотрудничества.

- Было много шума в связи с установлением пограничной зоны на российско-белорусском участке госграницы? Для чего нужна погранзона, что изменилось для россиян, белорусов и граждан третьих стран при пресечении российско-белорусской границы?

- Исходя из норм международного законодательства и законодательства Российской Федерации, оснований для свободного пересечения российско-белорусской государственной границы гражданами третьих стран не имеется. Они могут прибывать в Российскую Федерацию и убывать обратно через пункты пропуска, открытые для международного сообщения. На российско-белорусском участке отсутствуют такие пункты пропуска. При этом ни российской, ни белорусской сторонами пограничный контроль на государственной границе не осуществляется.

Пересечение российско-белорусской государственной границы гражданами третьих стран вне пунктов пропуска является нарушением порядка пересечения государственной границы Российской Федерации.

В целях выявления и пресечения каналов незаконной миграции на российско-белорусском участке границы введена пограничная зона, в пределах которой пограничные органы федеральной службы безопасности реализуют возложенные на них функции по контролю за законностью въезда и пребывания иностранных граждан на приграничной российской территории.

При этом белорусская сторона еще в сентябре 2014 года в пределах административно-территориальных единиц, примыкающих к государственной границе Республики Беларусь с Российской Федерацией, установила приграничную территорию для решения задач по выявлению и пресечению транзитной незаконной миграции, наркотрафика и незаконного перемещения через границу товарно-материальных ценностей, а также организации надлежащего взаимодействия с пограничными органами Российской Федерации.

Следует также отметить, что с 15 мая 2017 года авиарейсы, прибывающие из Республики Беларусь и убывающие в обратном направлении, переведены в международные секторы (терминалы) российских аэропортов. При этом пограничный контроль граждан Российской Федерации и Республики Беларусь не осуществляется: им необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и посадочный талон для подтверждения прибытия (убытия) указанными авиарейсами. Иностранные граждане третьих стран и лица без гражданства проходят пограничный контроль в установленном порядке.

Подчеркну, что указанные меры не противоречат заключенным между Российской Федерацией и Республикой Беларусь международным договорам. Установление пограничной зоны на российско-белорусском участке государственной границы не повлияло на режим государственной границы, а правила ее пересечения гражданами и транспортными средствами Российской Федерации и Республики Беларусь, а также перемещения через государственную границу грузов, товаров и животных остались прежними.

В этих же целях уточнены пределы пограничной зоны на территориях Псковской и Брянской областей, прилегающих к государственной границе Российской Федерации с Эстонией, Латвией и Украиной. Причем в пограничную зону не включены крупные населенные пункты, объекты транспортной и промышленной инфраструктуры, места массового отдыха и традиционного пребывания граждан.

В соответствии со статьей 2 Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь об обеспечении равных прав граждан Российской Федерации и Республики Беларусь на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях государств - участников Союзного государства (Санкт-Петербург, 24 января 2006 г.) граждане Республики Беларусь и Российской Федерации имеют право свободно въезжать на территорию сопредельного государства, беспрепятственно передвигаться и возвращаться обратно, имея при себе документ, удостоверяющий личность.

- С какими угрозами сталкиваются сегодня российские морские пограничники? Насколько остается острой проблема браконьерства?

- Анализ процессов, происходящих в морском пространстве Российской Федерации, указывает на сохранение угроз безопасности, национальным интересам Российской Федерации в пограничной, экономической, военно-политической и иных сферах.

В силу незавершенности международно-правового разграничения морских пространств в отдельных иностранных государствах сохраняются настроения по пересмотру морских границ, границ исключительной экономической зоны и континентального шельфа.

Акватории Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Черного морей все больше становятся зонами военных приготовлений. В них наращивается военное присутствие иностранных государств, растет интенсивность мероприятий оперативной подготовки военно-морских сил.

Под лозунгами защиты морской природной среды активизируется деятельность международных экологических организаций, реальными целями которых является дискредитация России и сдерживание промышленного освоения природных ресурсов.

Угрозу безопасности Российской Федерации продолжает представлять незаконное рыболовство. Несмотря на принимаемые меры, стоит признать, что сохраняются условия экономического ущерба государству в этой сфере. Трансграничной преступностью изыскиваются новые схемы незаконной добычи водных биоресурсов (ВБР), сокрытия объемов уловов и поставок в иностранные порты российской морепродукции.

Наиболее остро проблема незаконного оборота водных биоресурсов проявляется в Тихоокеанском и Каспийском регионах, прежде всего из-за наличия ценных видов ВБР, таких, как крабы, осетровые и лососевые виды рыб.

На Дальнем Востоке сохраняется активность судов под "удобными" флагами. Так, в 2016 году задержано 10 таких судов, на борту которых было обнаружено свыше 115 тонн незаконно добытых водных биоресурсов, из них более 103 тонн краба.

В Каспийском регионе незаконная добыча водных биоресурсов, особенно осетровых видов рыб, осуществляется как организованными группами, так и отдельными лицами с применением маломерных судов. В сравнении с 2015 годом, количество задержанных браконьеров на маломерных судах возросло на 14%, а объемы изъятых уловов водных биоресурсов, рыбной и иной продукции - на 33%.

Всего в 2016 году за нарушения российского законодательства в сфере промысла и реализации ВБР подразделениями береговой охраны задержано 53 российских и иностранных промысловых судна, изъято около 2 тыс. тонн рыбной продукции, возбуждено более 340 уголовных дел, назначено свыше 7 тыс. административных наказаний. В сравнении с 2015 годом, количество выявленных на рыболовных судах нарушений природоохранного законодательства возросло на 38% (2015 год - 1850, 2016 год - 3002). За нарушения законодательства в сфере защиты и охраны государственной границы, охраны окружающей среды и природопользования назначено более 15 тыс. административных наказаний, из них более 13,2 тыс. в виде штрафов на общую сумму, превышающую 700 млн. руб.

В связи с этим одной из приоритетных задач пограничных органов в текущем году является дальнейшее совершенствование пограничной деятельности в сфере контроля за сохранностью водных биологических ресурсов.

- Какие задачи стоят перед Пограничной службой в Арктике?

- В последние годы существенно возрос интерес ведущих мировых держав к освоению Арктики. Он обусловлен высоким экономическим и транзитным потенциалом региона.

На уровне 2015 года остается количество заявок на осуществление торгового мореплавания в акватории Северного морского пути (СМП). В 2016 году Администрацией СМП выданы более 650 разрешений российским и иностранным судам (Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Дания, Китай и др.).

Растет интенсивность морской научно-исследовательской деятельности иностранных государств в Арктике, в том числе в зоне интересов Российской Федерации. В 2016 году указанную деятельность осуществляли Норвегия, США, Канада, Китай, Панама, Сент-Винсент и Гренадины. Имеют намерения другие, в том числе неарктические государства.

В этих условиях возрастает актуальность задачи защиты национальных интересов Российской Федерации в Арктике. В ее решении особая роль отводится подразделениям береговой охраны пограничных органов Федеральной службы безопасности. Они выполняют задачи контроля за движением судов по Северному морскому пути, рыболовства в северных широтах, включая акватории, прилегающие к архипелагу Шпицберген, участвуют в обеспечении освоения ресурсов арктического континентального шельфа Российской Федерации.

Хотелось бы особо подчеркнуть завершение процедуры закрепления границ российского континентального шельфа в районе регулирования Комиссии по рыболовству в Северо-Восточной части Атлантического океана (НЕАФК) в Баренцевом море и нормативного оформления юрисдикции Российской Федерации на территорию более 20 тысяч квадратных миль. В результате сформированы правовые основы для выполнения задач государственного контроля в сфере охраны морских биологических ресурсов в этом районе. С сентября 2016 года пограничные органы приступили к выполнению задач защиты и охраны экономических и иных законных интересов в новых границах континентального шельфа Российской Федерации.

Для решения вышеуказанных задач сформированы пограничные управления ФСБ России по западному и восточному арктическим районам, оптимизирована численность входящих в их состав подразделений береговой охраны, выстроена система управления пограничной деятельностью. Ведется работа по созданию автоматизированной системы контроля за надводной обстановкой в Арктике, повышается техническая оснащенность подразделений береговой охраны. В интересах расширения возможностей пограничных органов и развития пограничной инфраструктуры в Архангельске в мае текущего года начал функционировать новый пункт базирования пограничных сторожевых кораблей.

В 2016 году мы получили 29 единиц новых кораблей и катеров. Завершены государственные испытания и принят в состав пограничных органов головной пограничный сторожевой корабль 1 ранга "Полярная звезда". Корабль такого класса поступил в пограничные органы впервые за 27 лет и специально спроектирован для решения задач пограничной деятельности в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе арктических морей Российской Федерации.

Начиная с 2015 года, активно функционирует Арктический форум береговых охран, учрежденный по инициативе Российской Федерации, с целью координации усилий по обеспечению пограничной безопасности в Арктическом регионе.

- На каких участках госграница РФ оформлена в правовом плане, где нет, и как это сказывается на обеспечении безопасности границы?

- В настоящее время государственная граница Российской Федерации полностью оформлена с 6 сопредельными государствами: с Норвегией, Финляндией, Польшей, Монголией, КНР, КНДР.

На разных стадиях договорно-правого оформления находятся участки сухопутной границы с 10 сопредельными государствами: Латвией, Литвой, Эстонией, Беларусью, Украиной, Абхазией, Южной Осетией, Грузией, Азербайджаном, Казахстаном.

Продолжается работа по разграничению морских пространств с Эстонией, Украиной, Абхазией, Азербайджаном, США, Японией.

Следует отметить, что несмотря на незавершенность международно-правового оформления государственной границы с рядом сопредельных государств, по всему периметру ее прохождения сформирована зона бесконфликтного решения возникающих пограничных проблем. В этих целях выстроено пограничное сотрудничество с иностранными государствами, налажено взаимодействие с национальной пограничной охраной, организована деятельность пограничных представителей. Созданная атмосфера сотрудничества позволяет успешно решать задачи по поддержанию правопорядка на границе, избегать пограничных инцидентов.

Завершение международно-правового закрепления прохождения государственной границы является приоритетным направлением пограничной политики Российской Федерации. При этом наша страна не имеет территориальных претензий ни к одному из сопредельных государств и ведет дело к последовательному и бесконфликтному завершению процесса международно-правового оформления границ на основе уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга и нерушимости существующих границ.

- Как Погранслужба готовится к проведению в России Кубка Конфедераций в 2017 году и Чемпионата мира по футболу в 2018 году? Какие особенности пропуска через границу будут действовать?

- В настоящее время основные мероприятия по организации пограничной деятельности в период проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года (КК-2017) завершены, активно ведется подготовка к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года (ЧМ-2018).

Особенности въезда в Российскую Федерацию и выезда из нее участников спортивных мероприятий и зрителей установлены Федеральным законом от 7 июня 2013 года № 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года". Болельщики, следующие на КК-2017 и ЧМ-2018, могут въезжать в страну и выезжать из нее без виз по действительному документу и персонифицированной карте зрителя.

Ожидается, что болельщики в основном будут следовать в Россию через воздушные пункты пропуска городов организаторов: Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Калининграда, Казани, Нижнего Новгорода, Волгограда, Ростова-на-Дону, Самары, Саранска, Екатеринбурга.

В целях создания комфортных условий для пропуска через государственную границу участников и гостей ЧМ-2018, увеличения пропускной способности пунктов пропуска осуществляются мероприятия по их дополнительному оснащению. Так, к ЧМ-2018 планируется установка более 230 пропускных модулей и 260 мобильных стоек паспортного контроля. Дополнительно закуплены приборы для проверки документов и даташтампы, реализуется государственный контракт на поставку автоматизированных рабочих мест оператора паспортного контроля (АРМ ОПК), считывателей паспортов и виз. Организована подготовка сотрудников подразделений пограничного контроля, привлекаемых к осуществлению пограничного контроля в пунктах пропуска, на период проведения спортивных мероприятий. При этом активно используется опыт обеспечения безопасности зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году.

- Какой будет Погранслужба в ближайшие 5-10 лет, в каком направлении будет меняться техническая оснащенность, способы и методы охраны госграницы?

- Масштабные преобразования в Пограничной службе завершены в 2012 году. В ходе реформы, проведенной в период с 2003 по 2011 год, была создана современная структура пограничных органов, интегрированных в систему органов ФСБ, выстроена система управления, отлажен механизм всестороннего обеспечения.

С 2012 года осуществлялся последовательный процесс наращивания потенциала и совершенствования пограничной деятельности: оптимизирован состав и численность пограничных органов, укреплен кадровый потенциал, возросла техническая оснащенность. На ведомственном и региональном уровнях реализованы меры по оптимизации системы управления пограничной деятельностью. В практику пограничной службы активно внедряются преимущественно оперативные формы и способы оперативно-служебной деятельности. Данная работа осуществляется в рамках Стратегии строительства и развития Пограничной службы ФСБ России и пограничных органов на период до 2020 года, основные параметры которой реализованы. Одновременно ведется обустройство государственной границы.

В настоящее время состав и численность пограничных органов в целом соответствуют характеру угроз безопасности Российской Федерации в пограничной сфере и позволяют решать задачи по их нейтрализации. В связи с этим кардинальных изменений в структурном построении пограничной службы, формах и способах пограничной деятельности в ближайшее время не планируется.

Также будет продолжена работа по последовательному наращиванию качественного потенциала пограничных органов, в том числе их оперативной составляющей, дальнейшему техническому оснащению пограничных подразделений, совершенствованию работы с приграничным населением. Получат дальнейшее развитие формы и способы пограничной деятельности.

На сухопутных участках границы устаревшие технические средства охраны границы будут планово заменяться на современные образцы. При этом стратегической целью технической политики станет последовательный переход подразделений к дистанционному контролю за охраняемыми участками государственной границы с одновременным сокращением использования личного состава в их физической охране.

На морских направлениях продолжится работа по переходу на зонально-бассейновый принцип построения пограничной деятельности, наращиванию возможностей системы автоматизированного технического контроля за надводной обстановкой.

В пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации и местах пересечения границы продолжится работа по внедрению современных технических средств пограничного контроля.

С учетом характера межгосударственных отношений планируется развивать пограничное сотрудничество с иностранными государствами путем практики согласованных и совместных с пограничной охраной сопредельных государств действий по охране отдельных участков государственной границы как на сухопутных, так и на морских направлениях.

- Какие новые системы вооружения, техники, средства связи, радиолокационные станции Погранслужба рассчитывает получить в этом и следующем годах?

- Техническое оснащение пограничных органов осуществляется в рамках Программы вооружения Пограничной службы ФСБ России на период до 2020 года.

В последние годы приняты на вооружение такие технические средства, как подвижные и стационарные комплексы технического наблюдения, технические средства охраны границы нового поколения со скрытым (практически невидимым) расположением на местности, тепловизоры, навигационные комплекты и многое другое. Их работа основана на самых различных физических принципах обнаружения нарушителя на государственной границе, что существенно расширяет спектр возможностей фиксации объектов различного типа (человек, транспортное средство), позволяет определить направление движения.

В целях контроля за обстановкой на удаленных и труднодоступных направлениях, а также обеспечения разведывательно-поисковых действий пограничных нарядов в практику пограничной службы активно внедряются беспилотные авиационные системы и комплексы, разработка которых активно велась в последние годы.

В 2016 году в пограничные органы поставлено технических средств охраны границы и средств инженерного вооружения на общую сумму, превышающую 1,1 млрд. рублей, что позволило увеличить долю современных технических средств на 8% и довести ее до 45%. Аналогичные темпы сохранятся в 2017 году.

При этом все технические средства, принятые на вооружение пограничных органов за последние 3-5 лет, отечественного производства. На ежегодных международных выставках средств безопасности, проводимых в России и за рубежом, разработанные технические средства по заказу Пограничной службы ФСБ России и в инициативном порядке отечественными предприятиями промышленности для нужд пограничных органов получили высокую оценку международных экспертов, что свидетельствует о высоком уровне современной отечественной техники, используемой в охране границы.

- В Пограничной службе остались призывники, или только контрактная служба? Какова укомплектованность подразделений?

- Характер и масштаб происходящих изменений на государственной границе предопределили необходимость формирования профессиональной пограничной службы. Процесс перехода к комплектованию пограничных органов военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, завершен в 2008 году.

Подготовка кадров пограничной службы интегрирована в систему подготовки органов федеральной службы безопасности. В рамках данной работы скорректированы учебные планы и программы. Подготовка офицеров для пограничных органов осуществляется в 7 образовательных организациях ФСБ России пограничного профиля: Голицынском, Московском, Калининградском, Курганском и Хабаровском пограничных институтах, институте береговой охраны ФСБ России в Анапе, Пограничной академии ФСБ России, а также в других образовательных организациях ФСБ России.

Подготовка прапорщиков и мичманов пограничных органов осуществляется в учебных центрах - филиалах пограничных институтов. Вышеуказанные образовательные организации ФСБ России пограничного профиля с их научным и кадровым потенциалом стали базой для формирования системы подготовки всех категорий военнослужащих.

В настоящее время укомплектованность пограничных органов находится на уровне, позволяющем успешно выполнять поставленные перед ними задачи. При этом особое внимание уделяется комплектованию пограничных органов со сложной обстановкой на границе, а также подразделений, непосредственно решающих задачи защиты и охраны государственной границы.

В соответствии с законодательством Российской Федерации сотрудникам пограничных органов предоставлены гарантии правовой и социальной защиты, установлены льготы и достойное денежное содержание. Все это в совокупности с общественной значимостью выполняемых задач по охране рубежей Отечества для большинства граждан является определяющим фактором при выборе профессии пограничника.

- Как решаются социально-бытовые проблемы российских пограничников?

- В целях создания необходимых социально-бытовых условий для сотрудников пограничных органов ведомством реализуется современная жилищная программа. В настоящее время фонд служебного жилья Пограничной службы составляет более 27 тыс. жилых помещений. Только в 2016 году жильем были обеспечены 7 тыс. военнослужащих и членов их семей, что составляет 22,5% от потребностей, из них постоянным жильем - более 800 сотрудников. В первом квартале 2017 года - 140 сотрудников постоянным жильем и 1,5 тыс. - служебным.

Отдельно остановлюсь на Пограничном управлении ФСБ России по Республике Крым. В январе этого года для сотрудников Управления построен 97-квартирный дом в г. Севастополе - это первый объект жилищного строительства, который ведомство построило на территории Республики Крым.

До конца 2017 года для сотрудников пограничного управления мы планируем сдать порядка 900 квартир в различных населенных пунктах полуострова.

- По каким направлениям Погранслужба взаимодействует в рамках ОДКБ, СНГ, РАТС ШОС и др.?

- Пограничное сотрудничество является одним из приоритетных направлений деятельности Погранслужбы. В связи с этим активно развиваются отношения с различными международными организациями и их рабочими структурами, среди которых особое место занимают Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), СНГ и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).

В рамках функционирования ОДКБ Пограничная служба оказывает содействие государствам - участникам организации в укреплении их государственных границ, в выработке общих подходов к борьбе с трансграничными угрозами, прежде всего терроризмом и наркотрафиком. При этом оказывается помощь пограничным ведомствам в выработке мер по противодействию вызовам и угрозам, исходящим с территории Афганистана, в подготовке в этих целях кадров, совершенствовании боевой готовности подразделений.

Для координации усилий в области охраны внешних границ государств - участников СНГ создана и функционирует Координационная служба Совета командующих Пограничными войсками (СКПВ).

Пограничная служба ФСБ России выступила организатором 17 совместных специальных пограничных операций и совместных оперативно-профилактических мероприятий, ежегодно проводимых под эгидой СКПВ на внешних границах государств - участников СНГ, в результате которых задержано более 30 тыс. нарушителей законодательства в сфере охраны государственной границы, свыше 7,5 тыс. нелегальных мигрантов, более 700 лиц, находящихся в международном розыске, изъято свыше 5 т наркотических средств, более 1 тыс. единиц огнестрельного оружия, контрабанды материальных средств на общую сумму более 9,5 млн. долларов США, различных видов рыб около 87 т, браконьерских сетей свыше 1,5 тыс. км.

Активно развивается пограничное сотрудничество с пограничными ведомствами иностранных государств на двусторонней основе. Примером такого сотрудничества является тесное взаимодействие Пограничной службы ФСБ России с пограничной охраной Республики Беларусь, Республики Казахстан, Финляндии, Китая, береговыми охранами Норвегии, Казахстана, Японии как по решению текущих задач, связанных с контролем за поддержанием административно-правовых режимов, так и по пресечению противоправной деятельности организованных преступных групп на государственной границе.

Примером успешного взаимодействия являются совместно проводимые пограничные операции и оперативно-профилактические мероприятия. В ходе совместной пограничной операции "Пограничное сотрудничество - 2016", проведенной с участием китайских партнеров, задержано 47 нарушителей государственной границы и ее режима, из незаконного оборота изъято 10 ед. оружия, пресечено 11 случаев контрабанды. В ходе профилактических мероприятий по пресечению браконьерства и охране морских биоресурсов в Каспийском море, реализованных совместно с береговой охраной Пограничной службы КНБ Республики Казахстан в 2016 году, задержано 1412 нарушителей пограничного режима, 175 маломерных плавсредств. Из незаконного оборота изъято 15 тонн морских биоресурсов, из которых 10,3 тонны осетровых видов рыб. В естественную среду обитания выпущено более 1 тыс. экз. осетровых видов рыб.

Совместно с белорусскими партнерами успешно реализуется практика совместных действий на внешних границах Союзного государства.

- В 2018 году Пограничная служба ФСБ России будет праздновать 100-летие со дня своего основания. Как ведется подготовка к юбилею службы?

- В целях подготовки к юбилею сформирован организационный комитет под руководством одного из заместителей руководителя Пограничной службы ФСБ России, разработан план соответствующих мероприятий.

В пограничных органах предусматривается провести конкурсы профессионального мастерства среди сотрудников и на лучшую научную работу по истории пограничных органов.

Спланированы спортивные мероприятия по служебно-прикладным и иным видам спорта: чемпионат подразделений специального назначения пограничных органов по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия (снайперская стрельба), чемпионат пограничных органов по пограничному троеборью и др.

Планируется подготовить ряд теле- и радиопрограмм об истории пограничных органов, сегодняшней службе пограничников, организовать выступления в СМИ руководящего состава Пограничной службы ФСБ России и пограничных органов.

В ряде регионов будет проведена информационная акция "Беречь Отчизну - долг и честь!". На базе Голицынского пограничного института состоится XI фестиваль пограничной песни. Планируем издать иллюстрированный очерк, посвященный 100-летию со дня учреждения пограничной охраны, а также иллюстрированный публицистический сборник "Наследники пограничной славы". В пограничные периодические печатные издания включены соответствующие рубрики в связи с празднованием юбилея.

Будут подготовлены фотодокументальные и предметно-вещевые выставки, посвященные различным историческим периодам деятельности пограничных органов, организованы концертные выступления наших творческих коллективов перед сотрудниками, членами их семей и жителями приграничья.

Планируется организовать комплекс различных мероприятий с ветеранами пограничной службы. В частности, мною и руководителями пограничных органов будут проведены приемы пограничников - ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Совместно с руководством "Российского Совета ветеранов пограничной службы" предусматриваем посетить ветеранов, которые по состоянию здоровья не смогут принять участия в массовых юбилейных мероприятиях.

В праздничных мероприятиях примут участие и организации ветеранов пограничных ведомств государств - участников СНГ.

В октябре этого года проведем памятные мероприятия к 100-летию со дня рождения начальника ГУПВ - начальника пограничных войск КГБ СССР, заместителя председателя КГБ СССР, Героя Советского Союза генерала армии В.А. Матросова.

Особое внимание уделяется работе с членами семей сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы. Планируем оказать им дополнительную социальную поддержку, провести вечера памяти.

Продолжается работа по присвоению имен погибших сотрудников пограничных органов подразделениям, кораблям, судам, образовательным организациям, улицам, площадям и физико-географическим объектам.

Различные мероприятия уже проводятся среди воспитанников подшефных общеобразовательных организаций, отрядов юных друзей пограничников и кадетских классов пограничной направленности, в том числе уроки "Мужества", региональные слеты, конкурсы тематического рисунка.

Празднование 100-летия со дня учреждения пограничной охраны планируем завершить проведением в мае 2018 г. культурно-массовых мероприятий в Парке Победы на Поклонной горе и концертом в Государственном Кремлевском Дворце.

- Что пожелаете российским пограничникам, ветеранам накануне Дня пограничника?

- От имени руководства Пограничной службы ФСБ России и от себя поздравляю всех сотрудников, ветеранов Пограничной службы и членов их семей с Днем пограничника. Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Выражаю сотрудникам пограничных органов признательность за нелегкую и самоотверженную службу по защите и охране государственной границы.