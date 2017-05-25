Представитель МККК: мы будем наращивать нашу деятельность в Ливии

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Катя Лоренц только что завершила работу в качестве главы делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Ливии. По окончании своей миссии она совершает турне по ряду столиц, включая и Москву. О работе делегации МККК в Ливии, о гуманитарной ситуации в этой охваченной многолетним вооруженным конфликтом североафриканской стране Лоренц рассказала в интервью корреспонденту агентства "Интерфакс" Александру Корзуну

- Госпожа Лоренц, какова цель вашего визита в Россию, с кем вы уже встретились и с кем планируете встречаться? И почему выбрана Россия?

- Я недавно завершила свою работу в качестве главы делегации МККК в Ливии и теперь посещаю разные страны, рассказываю о нашей работе в Ливии, о масштабах гуманитарных проблем в этой стране.

Я уже посетила несколько европейских столиц. И после России отправлюсь в Канаду и в США.

Я была главой делегации в Ливии в течение приблизительно 26 месяцев. Сейчас я уже передала дела, но продолжаю отслеживать ситуацию там. И нынешняя поездка - это хорошая возможность обменяться мнениями с заинтересованными лицами, в особенности потому, что сейчас интерес к Ливии на пике.

И так же, как и в других странах, мой визит в РФ включал посещение министерства иностранных дел и других организаций, занимающихся данной проблематикой.

- Обсуждается ли вопрос финансового содействия гуманитарной операции в Ливии со стороны тех стран, которые вы посещаете?

- Это не главная цель моего турне. Главное - рассказать о нашей работе. И, конечно, чем больше у нас возможностей рассказать о ней, рассказать о том, как мы реагируем на гуманитарные потребности, тем больше шансов, что это может вылиться со временем и в финансовую помощь, что, конечно же, будет позитивно для МККК.

- В конце июля 2014 года все сотрудники миссии Международного Комитета Красного Креста были эвакуированы в Тунис. Это произошло после убийства за месяц до этого сотрудника Международного Красного Креста Мишеля Гро. Есть ли сейчас предпосылки для возвращения миссии в Ливию?

- Здесь следует сделать некоторые пояснения. Мы работаем в Ливии с 2011 года, т.е. с начала конфликта. В 2014 году в Ливии произошло два критических для МККК события. Первое - это действительно убийство нашего швейцарского делегата. Но было и второе - начало тяжелых боев в Триполи. И в результате мы пришли к выводу, что необходимо вывезти в Тунис наших международных сотрудников. При этом персонал из числа местных граждан продолжил работу.

То есть мы по-прежнему присутствуем в Ливии. И мы постоянно анализируем ситуацию в области безопасности, готовим почву для того, чтобы наши международные сотрудники могли начать посещать Ливию, если условия позволят это сделать. Но пока мы не установили какой-то конкретной даты, и это связано с тем, что нам приходится анализировать ситуацию с безопасностью по всей стране.

Обстановка в Ливии по-прежнему очень серьезная, критическая, и изменения происходят слишком быстро, поэтому мы должны все время проявлять осторожность.

Но важно то, что МККК продолжает осуществлять программы в Ливии. У нас там работают 110 сотрудников в четырех офисах, расположенных в столице страны Триполи, городах Мисурате, Бенгази и Сабхе.

- А сколько в Тунисе насчитывается сотрудников?

- В Тунисе работают 20 международных и 10 местных сотрудников, которые занимаются программами в Ливии.

- Подвергаются ли по-прежнему сотрудники МККК нападениям в Ливии?

- Мы не говорим о прямых нападениях на наших сотрудников. Тем не менее, совершенно ясно, что наши коллеги в Ливии живут той же жизнью, что и население страны. Т.е. им приходится жить в условиях отсутствия безопасности, сталкиваться с экономическими трудностями. Мы оказываем постоянную поддержку нашим сотрудникам и всем операциям в плане обеспечения безопасности. Это сопряжено с большими трудностями, но пока мы справляемся с этим достаточно успешно.

- Каковы объемы финансирования операции МККК в Ливии, растут ли эти расходы?

- Я сначала отвечу на вторую часть вопроса. Да, бюджет операции МККК в Ливии увеличивался в течение последних нескольких лет в силу того, что наши программы расширялись из-за необходимости реагировать на гуманитарную ситуацию. Это и работа с вынужденно перемещенными лицами и оказание медицинской помощи, и восстановление семейных связей, поскольку затяжной конфликт разлучил многих людей. Так что объем наших операций в Ливии рос.

- Какой приблизительно порядок цифр?

- На данный момент общая цифра на 2017 год составляет порядка 22 млн швейцарских франков. Но у нас такое ощущение, что этот бюджет будет увеличиваться, потому что мы расширяем масштабы своих программ в Ливии.

- Намерен ли МККК и дальше наращивать операцию в Ливии?

- Мы внимательно следим за ситуацией и считаем, что гуманитарная ситуация, которая связана с общим положением в Ливии, будет ухудшаться в ближайшем будущем, и, соответственно, мы будем делать больше в ответ на растущие гуманитарные потребности. Поэтому мы, наверное, продолжим наращивать нашу деятельность в Ливии.

- И это потребует дополнительного финансирования?

- Как всегда.

- Вы сказали, что на этот год на операцию в Ливии выделено 22 млн швейцарских франков. В сравнении с предыдущими годами это существенное увеличение?

- За последние два года мы удвоили бюджет, с 2015 года до настоящего времени.

- Вы сказали, что у вас есть делегации в четырех городах. Где вам работать легче - на востоке, который контролирует командующий ливийской армии генерал Халифа Хафтар, в районе Тобрука, где расположен парламент, или Триполи, который контролирует правительство национального единства?

- Мы не смотрим на это таким образом. Дело в том, что МККК - организация нейтральная, независимая и беспристрастная. Поэтому мы просто работаем там, где есть потребность в нашей помощи. И таким образом мы больше смотрим на то, где мы можем принести больше пользы, где мы можем работать, где мы способны получить доступ к получателям помощи.

И на самом деле наши четыре офиса позволяют оказывать помощь на большей части ливийской территории, и мы просто связываемся с как можно большим числом акторов, со всеми заинтересованными сторонами.

- На территориях, которые контролируются террористической группировкой ИГИЛ (запрещена в РФ – ИФ), вы также оказываете помощь населению?

- Мы стараемся реагировать на потребности людей в помощи и работаем независимо от того, где возникают эти проблемы. И мы стараемся максимально помочь людям.

- В свое время именно из Ливии и через Ливию в Европу хлынула первая волна беженцев. Как сейчас обстоят дела с миграцией из этой страны?

- Я не могу привести конкретные цифры, потому что ситуация в стране меняется очень быстро. Но если обстановка в Ливии будет оставаться такой же, то гуманитарные потребности будут расти и, соответственно, проблема миграции будет обостряться.

Для МККК в данном случае самое главное – не забывать, что у этих людей есть права и потребности, есть причины, которые вынуждают их бежать из страны. И поэтому об этих людях нельзя говорить так, как будто они неодушевленные предметы, нужно думать о том, какая помощь им необходима

- Сообщалось, что Международный Комитет Красного Креста оказывал содействие в освобождении иностранных граждан в Ливии, оказавшихся в заложниках или захваченных. Принимала ли миссия участие в освобождении российских моряков с сухогруза "Мерле" и танкера "Теметерон", недавно вернувшихся на родину?

- В таких ситуациях, если оформляется соответствующий запрос, МККК готов в любой момент помогать налаживать контакты между членами семей.

В данном случае члены семей моряков обращались за содействием в налаживании таких контактов через московский офис МККК. Мы выразили готовность помочь, но, к счастью, этих людей быстро освободили, и наши услуги не понадобились.