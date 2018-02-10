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Посол РФ в Ливии: Москва готова к военно-техническому сотрудничеству с Триполи после снятия оружейного эмбарго

Иван Молотков рассказал о ситуации в Ливии и перспективах развития двусторонних отношений

Посол РФ в Ливии: Москва готова к военно-техническому сотрудничеству с Триполи после снятия оружейного эмбарго
Фото: Reuters

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Посол РФ в Ливии Иван Молотков в интервью корреспонденту "Интерфакса" Веронике Вишняковой рассказал о перспективах снятия оружейного эмбарго с Ливии, восстановления работы российского посольства в Триполи, перспективах проведения ливийского конгресса и всеобщих выборов в стране.

- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о возможности проведения ливийского конгресса по аналогии с Конгрессом нацдиалога Сирии, прошедшего в Сочи. Какие вопросы станут главными на повестке дня ливийского конгресса? Началась ли уже работа над организацией подобного мероприятия, и где он может пройти? Выражают ли какие-то страны заинтересованность в подключении к организации ливийского конгресса? Согласны ли с инициативой в ООН?

- В принципе, Сергей Лавров исчерпывающе осветил эту тему в ходе пресс-конференций по итогам переговоров в Москве с министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано 1 февраля этого года, а также министром иностранных дел правительства национального согласия Ливии Мухаммедом Сиялой 12 декабря 2017 года и мне сложно здесь что-либо добавить. Могу повторить только, что достижение нацпримирения в Ливии возможно только через инклюзивный общенациональный диалог с участием представителей всех слоев населения и политических сил общества, в том числе, на каком-то этапе, и путем созыва общеливийской конференции. Место и время проведения такого мероприятия будут определены, когда вопрос о его подготовке перейдет в практическую плоскость.

- Правительство нацсогласия Ливии просило Россию оказать помощь в содействии снятию оружейного эмбарго. Готова ли Россия пойти на это и при каких условиях? Может ли это происходить поэтапно? Сколько времени может занять этот процесс?

- Во времена Муаммара Каддафи военно-техническое сотрудничество являлось одним из ведущих направлений российско-ливийского взаимодействия. Мы были бы готовы и далее сотрудничать с Ливией в этой области , тем более, что сами ливийцы проявляют такую заинтересованность. Однако в стране должны быть созданы соответствующие условия, прежде всего, восстановлена целостность ливийского государства и сформированы единые национальные вооруженные силы. Только после этого можно будет вести речь о снятии оружейного эмбарго и возобновлении военных поставок Ливии.

- Видят ли в Москве предпосылки для урегулирования ситуации с двоевластием в Ливии? Можно ли говорить о том, что президентские выборы в стране действительно пройдут в 2018 году?

- Хотелось бы в это верить. Ливийцы устали от царящего в стране хаоса и жаждут перемен. По моим оценкам – подчеркну, правда, весьма и весьма осторожным – определенные предпосылки для проведения всеобщих выборов в Ливии все-таки есть. В настоящее время Высшая избирательная комиссия проводит регистрацию избирателей. На сегодняшний день по официальным данным зарегистрировались боле 2 млн 225 тыс. человек (население страны оценивается в 6 млн), что очень близко к порогу, достаточному, чтобы признать будущие выборы состоявшимися. Готов проект новой конституции. В то же время, за шесть постреволюционных лет военно-политическая обстановка в стране неоднократно менялась кардинальным образом, так что никакого сценария исключать нельзя.

- Каковы перспективы создания президентского совета? Может ли войти в него маршал Хафтар? Планируется ли его новый визит в Россию? Когда состоится визит Фаиза Сараджа?

- Сейчас говорить о том, какой будет конфигурация будущей власти в Ливии и кто войдет в состав нового руководства, я думаю, преждевременно. Надо дождаться результатов референдума по проекту конституции и выборов. Что касается упомянутых вами визитов в Москву, их организация в обозримой перспективе, насколько мне известно, сейчас не рассматривается.

- Когда Россия может возобновить работу посольства в Ливии?

- Когда у нас будет уверенность, что условия безопасности в ливийской столице это позволяют.

- Идут ли переговоры о совместной разработке нефтяного месторождения "Элефант" с правительством в Триполи в свете последних заявлений главы МИД? На какой стадии они находятся? Какие российские компании проявляют к этому интерес?

- Интерес к участию в разработке нефтяного месторождения "Элефант" проявляла российская компания "Газпром нефть", планировавшая войти в этот проект путем приобретения у итальянской компании "Эни" 33% доли в консорциуме, контролирующем 50% проекта. Однако в связи с вооруженным конфликтом в Ливии сделка была заморожена.

- Известны ли уже сроки визита российской бизнес-миссии в Ливию в начале текущего года и какие крупные компании будут представлены в делегации? Как Россия будет обеспечивать безопасность компаний, которые примут решение вернуться в Ливию?

- Военно-политическая обстановка в Ливии не позволяет российским компаниям осуществлять полномасштабное сотрудничество с этой страной. Однако интерес сохраняется, ведутся контакты с потенциальными ливийскими партнерами с прицелом на перспективу. В октябре 2017 года, как вы знаете, Москву посетила представительная делегация во главе с заместителем министра транспорта Правительства национального согласия Хишамом Абушкеватом, которая провела переговоры в Министерстве экономического разития Российской Федерации. Достигнута договоренность об ответном визите в Триполи, однако сроки пока не определены.

- В СМИ периодически проскальзывают сообщения о возможности размещения в Ливии российской военной базы или задействования ВКС РФ в борьбе с терроризмом в этой стране. Насколько вероятен такой сценарий, ведутся ли переговоры на этот счет?

- Мне о таких планах не известно.

Теги: Иван Молотков
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