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Сергей Рябков: контакт на высшем уровне имеет ключевое значение для вывода отношений РФ-США из проблемного состояния

Замминистра иностранных дел рассказал о подготовке встречи Лаврова и Помпео

Сергей Рябков: контакт на высшем уровне имеет ключевое значение для вывода отношений РФ-США из проблемного состояния
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Фото: ТАСС, Александр Щербак

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью "Интерфаксу" рассказал о подготовке встречи Сергея Лаврова и Майка Помпео и прокомментировал публикации американской прессы по теме возможного саммита РФ-США.

- Сергей Алексеевич, в последнее время в прессе активно обсуждается вероятность встречи Сергея Лаврова и Майка Помпео на "полях" мероприятий по линии АСЕАН в Сингапуре в августе. Подготовка встречи уже ведется?

- Это - одна из возможностей, и она представляется логичной и вполне реалистичной. Но пока ясности относительно того, можно ли будет таким образом совместить, состыковать графики руководителей внешнеполитических ведомств России США, у нас нет.

Когда министр Лавров и госсекретарь Помпео общались по телефону 30 мая, с обеих сторон была выражена заинтересованность в проведении очного контакта. Сейчас задача подчиненных глав внешнеполитических ведомств, наша задача - найти место и определить время, чтобы было комфортно и удобно руководителям обеих внешнеполитических служб, мы этим сейчас занимаемся. Естественно, в содержательной части подготовка контакта ведется. Это процесс, который во многих отношениях довольно-таки трудоёмкий, поскольку количество вопросов, которые очень долго не решаются, буквально зашкаливает в наших отношениях.

Кроме того, есть целый ряд международных проблем и сюжетов, требующих личного внимания руководителей внешнеполитических ведомств. Разумеется, диалог по ним тоже необходим и должен быть продолжен. Эта содержательная сторона является сейчас нашей главной заботой с точки зрения подготовки такого контакта. Но, повторяю, что по состоянию на сегодня понимания и окончательного взаимного согласования того, где и когда контакт состоится, у нас нет.

- В американской прессе в последнее время появляются сообщения о возможности скорой встречи президентов России и США. По дипломатической линии работа по подготовке саммита ведется?

- Контакт на высшем уровне, особенно в нынешней ситуации, имеет, безусловно, ключевое значение для запуска процесса, который позволил бы вывести отношения из их нынешнего крайне сложного и проблемного состояния. Важно, что американская сторона, - как мы надеемся, это остается в силе, - придерживается сходной оценки в вопросе о целесообразности и необходимости такого контакта. Но опять-таки, и здесь тоже, у нас по состоянию на данный момент нет понимания, где и когда контакт может состояться.

Мы в МИД работаем по тематике возможного содержания такой встречи, и исходим из тех указаний, тех импульсов, которые получили по итогам телефонных разговоров президентов России и США, где данный сюжет тоже затрагивался. Но договоренностей в отношении того, где и когда это может состояться, нет. И я хотел бы в этой связи призвать всех критически подойти к некоторым аспектам публикации Wall Street Journal, на которую идут ссылки.

- Если вы сочтете возможным, мы бы хотели задать вопрос по другой теме. В данный момент мы контактируем с американцами по южной зоне деэскалации в Сирии? Были сообщения о том, что они готовы эту зону покинуть, действительно ли это так, есть ли какие-то договоренности на этот счет?

- Ситуация в Сирии и конкретно в зонах деэскалации остается предметом нашего обсуждения с американцами, и не только с американцами. Я не думаю, что было бы правильно сейчас вдаваться в технику этих вопросов и в подробности. Вопросы сами по себе находятся в большой динамике. Главное здесь в том, что никто контактов не прерывает, они продолжаются, и мы чувствуем определенную заинтересованность в продолжении такого обсуждения. Разумеется, мы сами к нему готовы и в нем заинтересованы. То есть, здесь нет потери темпа и потери такого импульса в направлении нахождения конкретных решений.

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Теги: Сергей Рябков
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