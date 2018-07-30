Глава МИД Японии: Япония готова разъяснять свою позицию России по вопросам безопасности

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел и министры обороны Японии и России встретятся в Москве 31 июля для переговоров в формате "два плюс два". В преддверии встречи глава МИД Японии Таро Коно в интервью дипломатическому корреспонденту "Интерфакса" Дарье Морозовой рассказал о том, насколько Токио и Москва готовы снимать взаимные озабоченности в области безопасности, каково решение Токио относительно закупок у США новейших систем ПРО, а также как повлияют наметившиеся позитивные тенденции на Корейском полуострове на атмосферу переговоров в Москве.

- Господин министр, очередная встреча в формате "два плюс два" в Москве пройдет в условиях меняющейся ситуации в регионе Северо-Восточной Азии в связи с наметившимся позитивными тенденциями на корейском полуострове саммита США-КНДР в Сингапуре. Скажется ли это на характере и тематике переговоров между главами внешнеполитических и оборонных ведомств РФ и Японии?

- Японо-российская встреча в формате "два плюс два", договоренность о проведении которой была достигнута лидерами наших стран в мае этого года, станет третьей по счету. Предыдущая состоялась в марте прошлого года. Поскольку Россия является важным игроком в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и Япония и Россия- страны-соседи, наш диалог в сфере безопасности и стремление углубить взаимопонимание важны не только для нас самих, но и для стабильности региона в целом.

В контексте больших изменений в международной ситуации, включая историческую встречу на высшем уровне между США и Северной Кореей, данная встреча в формате "два плюс два" весьма своевременна. Нам бы хотелось провести переговоры по широкому спектру вопросов, включая такой важный вопрос как актуальная международная ситуация, в частности ситуация вокруг Северной Кореи, Ирана и Сирии.

В одном зале встретятся четыре министра, отвечающие в Японии и России за вопросы внешней политики и обороны. Посредством этого прямого обмена мнениями мы намерены не только укрепить доверие между нашими странами, но и поднять общий уровень японо-российских отношений. Мне бы хотелось путем открытых обсуждений провести конструктивные переговоры, которые внесут большой вклад в сохранение мира и стабильности в регионе.

- Разделяет ли Япония позицию России о том, что урегулировать ситуацию на Корейском полуострове и в Азии возможно только при участии всех заинтересованных стран и прежде всего стран "шестерки", включая РФ и Японию? Каким образом Япония намерена продвигать отношения с Северной Кореей на фоне начала позитивных тенденций на Корейском полуострове?

- Прежде всего, необходимо убедиться, есть ли возможность призвать Северную Корею к конкретным действиям путем переговоров Вашингтона и Пхеньяна, которые проводятся в настоящее время.

Далее мы будем рассматривать дальнейшие меры с точки зрения максимальной эффективности, включая саму суть диалога с Северной Кореей, для того, чтобы продвигать процесс в направлении всеобъемлющего решения северокорейской ракетно-ядерной проблемы, а также проблемы похищения японских граждан, тесно сотрудничая с заинтересованными странами.

На исторической встрече на высшем уровне между США и Северной Кореей, которая состоялась недавно, президент Дональд Трамп избрал новый подход, а именно, выстраивая доверительные отношения, разделить светлое будущее после ядерного разоружения и побудить Северную Корею к действиям. Это должно пробить скорлупу взаимного недоверия и осуществить прорыв.

Япония стремится к установлению взаимных доверительных отношений с Северной Кореей, проектируя ожидаемый образ будущего при условии всеобъемлющего решения проблемы похищения японских граждан и ракетно-ядерной проблемы, к чему наша страна намерена прилагать все усилия.

И наконец, необходимо провести переговоры на высшем уровне, где премьер-министр Синдзо Абэ лично встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Если такие переговоры все-таки состоятся, я считаю, что они должны поспособствовать всеобъемлющему решению проблемы похищения японских граждан и ракетно-ядерной проблемы. Особенно, что касается проблемы похищенных японских граждан, то нам необходимо вынудить Северную Корею принять большое решение для скорейшего возвращения на родину похищенных японских граждан.

- Насколько успешно продвигается вопрос решения проблемы мирного договора, насколько, по Вашим оценкам, Япония и Россия приблизились к этому через совместное сотрудничество?

- Японии и России, как важным партнерам и великим державам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, для создания взаимоотношений, соответствующих их потенциалам, необходимо заключить мирный договор путем решения вопроса о принадлежности четырех островов.

Проблема заключения мирного договора – это сложная задача, которую наши предшественники не могли решить более 70 лет. Лидеры наших стран разделяют мнение, что ситуация, когда мирный договор не заключен на протяжении более 70 лет после окончания войны, ненормальная. В конце 2016 года, во время визита Президента России Владимира Путина в Японию, лидеры двух стран выразили искреннюю решимость урегулировать проблему мирного договора.

С тех пор лидеры наших стран продолжают основанный на доверительных отношениях откровенный диалог. Также были определены пять проектов-кандидатов совместной хозяйственной деятельности на четырех островах, и ускоряется работа по их скорейшему осуществлению в форме, не наносящей ущерба юридическим позициям обеих сторон.

Также продвигается взаимодействие в целях более свободных поездок бывших японских жителей на четыре острова. В прошлом году впервые в истории состоялось посещение могил предков бывшими жителями островов с использованием самолета. С 22 по 23 июля этого года было осуществлено второе такое по счету посещение могил.

Через такое взаимодействие японцы и россияне будут вместе создавать образ будущего четырех островов - я убежден, что это поспособствует углублению взаимодоверия и взаимопонимания между нашими странами и станет большим плюсом для заключения мирного договора.

Я думаю, что в контексте такого подхода, устремленного в будущее, роль диалога между министрами иностранных дел Японии и России крайне важна. Посредством продолжения последовательного и откровенного диалога с министром Лавровым мне бы хотелось шаг за шагом приблизиться к нашей общей цели – заключению мирного договора.

- Какие достижения получены в российско-японских экономических проектах, в том числе в сфере энергетики?

- Премьер-министр Абэ назвал японо-российские отношения "двусторонними отношениями, имеющие наибольший потенциал", и мне бы хотелось реализовать большие возможности японо-российского сотрудничества в широком спектре областей, в том числе в экономике. С тех пор как я занял пост министра иностранных дел, я тоже, в том числе через Японо-Российскую межправительственную комиссию по торгово-экономическим вопросам, прилагаю усилия для того, чтобы поддерживать развитие японо-российских экономических отношений, включая осуществление экономических проектов.

С учётом большого ресурсного потенциала России и географической близости, японо-российское сотрудничество в сфере энергетики является важным для диверсификации источников поставок энергоресурсов в Японию и обеспечения стабильного предложения. Помимо сегмента апстрим в нефтегазовой области, являющегося традиционной сферой сотрудничества наших стран, поступательно развивается сотрудничество в сфере энергосбережения и возобновляемых источников энергии, включая ветрогенерацию, а также сотрудничество в сфере атомной энергетики, включая вывод из эксплуатации реакторов АЭС "Фукусима-1".

В основу Плана сотрудничества из 8 пунктов заложена главная задача, заключающаяся в продвижении такого содействия, которое позволяет российским гражданам почувствовать на себе улучшение условий жизненной среды, с использованием технологий и опыта нашей страны. После того как в мае 2016 года премьер-министр Абэ предложил этот план, ведется работа по актуализации проектов в том числе в сферах медицины, городской среды и так далее.

Например, в сфере городской среды продвигается сотрудничество с применением японских технологий для борьбы с пробками и переработки отходов, необходимость в которой в России в последнее время увеличивается.

К моменту майской встречи на высшем уровне появилось более 130 проектов, но у нас имеется большой потенциал. 31 числа июля на встрече сопредседателей межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам я хотел бы подробно обсудить с новым председателем Комиссии с российской стороны, министром экономического развития господином Орешкиным, результаты, которые мы должны достигнуть к сентябрю.

- Приняла ли Япония окончательное решение о закупках у США систем Aegis Ashore systems и нового радара, может ли оно быть пересмотрено с учетом того, что снижается риск угрозы со стороны КНДР? Дает ли Токио в контактах с Москвой гарантии ненаправленности своих систем обороны – а именно Aegis Ashore systems и Patriot batteries против России?

- Система противоракетной обороны Японии носит исключительно оборонительный характер, чтобы защитить жизнь и имущество народа, и наша страна будет управлять ей самостоятельно. Эта система не является угрозой соседним странам, включая Россию.

Между Японией и Россией существуют рамки диалога, включая встречи в формате "два плюс два" на уровне министров и японо-российские консультации по вопросам стратегической стабильности. Нам и в дальнейшем хотелось бы продолжать разъяснять позицию нашей страны, используя подобные возможности.

С другой стороны, российская сторона наращивает вооружение на Дальнем Востоке, включая размещение зенитно-противокорабельных ракет. Нам также хотелось бы получить от российской стороны разъяснения относительно таких действий.

Я понимаю, что для углубления взаимопонимания между Японией и Россией в качестве соседних стран, очень важно продолжать диалог в сфере безопасности. Япония придает большое значение обеспечению прозрачности политического курса обеих стран и созданию доверительных отношений.