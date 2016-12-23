Продажа алкоголя во время новогодних массовых гуляний в Москве будет ограничена

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Ограничение на продажу пива, алкоголя, а также прохладительных напитков в стеклянной таре в местах проведения массовых мероприятий будет действовать все новогодние и рождественские каникулы, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

В местах проведения праздничных гуляний запретят торговать как крепким спиртным, так и слабоалкогольными напитками и пивом в любой емкости, говорится в сообщении.

Кроме того, под временный запрет попадут прохладительные напитки в стеклянной таре, уточняют в мэрии.

Изменить правила продажи алкоголя должны только те предприниматели, чьи магазины находятся в непосредственной близости от мест массовых гуляний, в том числе площадок фестиваля "Путешествие в Рождество", проведения детских елок и рядом с городскими парками, поясняют власти.

"Ограничительные меры необходимы для предотвращения травматизма, а также профилактики противоправных действий", - заявил порталу глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.