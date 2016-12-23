В МВД опровергли убийство гражданина Японии в Москве

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Медики не обнаружили следов насильственной смерти на теле у гражданина, умершего в павильоне торгового центра на Тихорецком бульваре, говорится в сообщении, размещенном на сайте ГУ МВД по Москве.

"Версия об убийстве мужчины безосновательна. Прибывшие по вызову медики службы "03" констатировали смерть мужчины, отметив отсутствие внешних признаков насильственной смерти", - заявили в ведомстве.

В столичном МВД уточнили, что труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу", что трое неизвестных в черных коротких куртках, черных штанах и армейских берцах избили до смерти гражданина Японии на юго-востоке Москвы. По словам собеседника, инцидент произошел в четверг примерно в 17:30 около одного из торговых центров на Тихорецком бульваре. Он добавил, что в настоящий момент проводится розыск убийц.