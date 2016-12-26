Обвиняемый в убийстве годовалого сына житель Подмосковья арестован на два месяца

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Щелковский городской суд санкционировал арест до конца февраля жителя Подмосковья, обвиняемого в убийстве своего малолетнего сына, которого, по версии следствия, он выбросил с балкона. Об этом сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Мособлсуда Наталья Осипова.

"В Щелковском городском суде Московской области избрана мера в виде заключения под стражу Безрукову Максиму Владимировичу, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного пунктом в) части 2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего)", - сказала Осипова.

Она уточнила, что молодой человек арестован до 24 февраля будущего года включительно.

По данным следствия, 24 декабря 2016 года в ночное время суток 25-летний житель Щелковского района, находясь у себя в квартире в поселке Монино, взял с дивана в руки своего годовалого сына, быстрым шагом вышел с ним на балкон и скинул с восьмого этажа, после чего вернулся в комнату. От полученных повреждений ребенок скончался, сообщили в подмосковном главке СКР.