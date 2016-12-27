Москва

Московская полиция пока не задержала ранившего пять человек грабителя

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Полиция установила личность подозреваемого, который при задержании на западе Москвы ранил сотрудников полиции и гражданских лиц, сообщает во вторник столичное управление МВД России.

"Личность стрелявшего установлена", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД, размещенном на сайте главка.

В пресс-службе подчеркивают, что принимаются меры к его задержанию.

По данным пресс-службы, в 1:30 вторника поступила информация, что по адресу улица Ельнинская, дом 22, корпус 2, в подъезде при задержании подозреваемого в грабеже им из неустановленного оружия были ранены три сотрудника уголовного розыска. Позже появились сообщения еще о двух раненых, это гражданские лица.

Четверо пострадавших госпитализированы в медучреждение, одному сотруднику полиции помощь оказана на месте, отмечают в ГУ МВД.

Теги: Москва, МВД
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