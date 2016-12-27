Ранивший полицейских стрелок с запада Москвы захватил соседку в заложники

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Мужчина, открывший стрельбу в жилом доме на западе Москвы, закрылся в квартире и удерживает в ней женщину, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СКР по Москве Юлия Иванова.

"По версии следствия, ночью 27 декабря во время проведения неотложных обысков в рамках расследуемого полицией уголовного дела возможный подозреваемый, проживающий в квартире дома по улице Ельнинской, оказал противодействие сотрудникам ОМВД по району Крылатское", - сказала Иванова.

По ее словам, возмутитель спокойствия несколько раз выстрелил из ружья, ранив полицейских и сотрудников ГБУ "Жилищник", присутствовавших при проведении следственных действий.

"В настоящее время подозреваемый скрывается в соседней квартире, где также находится женщина. Следователи и сотрудники полиции предпринимают меры по освобождению женщины и задержанию подозреваемого", - сказала Иванова.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника полиции) и ст. 206 УК РФ (захват заложников). Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь.

Ранее столичное ГУ МВДсообщило, что полиция установила личность подозреваемого в грабеже, который при задержании ранил трех сотрудников полиции и двух гражданских лиц.