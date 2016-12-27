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Москва

Ранивший полицейских в Москве стрелок покончил с собой

Женщина, которая находилась в заложниках у подозреваемого, освобождена

Ранивший полицейских в Москве стрелок покончил с собой
Архивное фото
Фото: ТАСС, Дмитрий Серебряков

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Мужчина, открывший стрельбу в жилом доме на западе Москвы и удерживавший женщину в заложниках, покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщила представитель столичного управления СКР Юлия Иванова.

"Мужчина покончил с собой, женщина освобождена", - сказала Иванова во вторник "Интерфаксу".

Как передает с места событий корреспондент "Интерфакса", автомобили полиции и экстренных служб покидают место происшествия, оцепление вокруг дома, в котором скрывался подозреваемый, пока не снято.

Как сообщали ранее в СКР, ночью 27 декабря во время проведения обысков по уголовному делу возможный подозреваемый, проживающий в квартире дома по улице Ельнинской, оказал противодействие сотрудникам полиции. Мужчина несколько раз выстрелил из ружья, ранив полицейских и сотрудников ГБУ "Жилищник", присутствовавших при проведении следственных действий.

Затем подозреваемый забаррикадировался в квартире своей соседки, взяв женщину в заложники.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника полиции) и ст. 206 УК РФ (захват заложников). Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь.

Ранее столичное ГУ МВДсообщило, что полиция установила личность подозреваемого в грабеже, который при задержании ранил трех сотрудников полиции и двух гражданских лиц.

Теги: Москва
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