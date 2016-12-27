Лужкова выписали из московской больницы

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Бывший мэр Москвы Юрий Лужков выписан из больницы, куда его экстренно госпитализировали на минувшей неделе, сообщили "Интерфаксу" в Боткинской больнице.

"Лужкова выписали еще в понедельник, 26 декабря, поскольку состояние его здоровья полностью нормализовалось", - сказал собеседник агентства.

О том, что бывший мэр Москвы в пятницу был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник, "Интерфаксу" сообщил информированный источник в медицинских кругах столицы. Он отметил, что Лужкова вывели из состояния клинической смерти и поместили в реанимацию.

После источник в медицинский кругах уточнил агентству, что врачи заподозрили у Лужкова клиническую смерть, так как у него резко упало давление, остановилось дыхание, и бывший мэр потерял сознание. Однако медикам удалось быстро его реанимировать, и Лужкова уже в субботу собирались перевести в обычную палату.

Между тем пресс-секретарь Лужкова Геннадий Теребков опровергал экстренную госпитализацию, отметив при этом, что "Юрий Лужков имеет право на то, чтобы обратиться к медикам".